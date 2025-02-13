Невиліковна хвороба 68-річного Ларса фон Трієра прогресує

Представник режисера підтвердила, що фон Трієр тепер потребує особливого догляду.

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Ларс фон Трієр хвороба - як режисер почувається зараз / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/larsvontrier_

Коротко:

Три роки тому Ларс фон Трієр пішов із кіно через хворобу Паркінсона

Зараз йому необхідна постійна допомога фахівців

Данський режисер Ларс фон Трієр у 2022 році оголосив про паузу у своїй кар'єрі. Таке рішення він ухвалив у зв'язку з хворобою Паркінсона, яку йому діагностували напередодні.

Нещодавно в пресі з'явилася новина про госпіталізацію режисера у зв'язку з погіршенням його стану. Йшлося про відділення інтенсивної терапії, де йому потрібна була допомога зі стабілізацією тремору по всьому тілу.

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У відповідь на це Луїза Вест, представниця продюсерського центру фон Трієра Zentropa, повідомила, що він справді перебуває під наглядом центру, який надає йому "лікування та догляд, необхідні для людини з його хворобою".

Утім Вест зазначила, що Ларс фон Трієр залишається у своєму маєтку, а медичний центр з усім необхідним розмістився у прибудові до нього. "Ларс почувається добре, наскільки це можливо за цих обставин", - свідчить офіційна заява.

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Хто такий Ларс фон Трієр? Ларс фон Трієр - данський режисер, сценарист і актор. Його роботи відомі своїми жанровими і технічними інноваціями, конфронтаційним дослідженням екзистенціальних, соціальних і політичних питань, а також його ставленням до таких тем, як милосердя, жертвопринесення і психічне здоров'я. Володар понад ста нагород і номінацій на кінофестивалях по всьому світу, зокрема Золотої пальмової гілки, а також премій Сезар, Давид ді Донателло, Гойя, Незалежний дух, Супутник тощо, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Розсікаючи хвилі", "Догвілль", "Меланхолія".

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