Мадонна знялася в рожевій комбінації в рідкісному відео без фільтрів

Популярну Мадонну можна рідко побачити на фото і відео без ретуші та фільтра.

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Мадонна не перестає дивувати/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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З якого приводу Мадонна поділилася новим відео

Який вона має вигляд без фільтрів

Американська поп-ікона Мадонна, яка ігнорує всі можливі стереотипи, виклала невідфільтроване відео в Instagram, і вразила шанувальників стриманим зовнішнім виглядом.

Як пише Page Six, виконавиця хіта "Material Girl" помітно змінила свою зовнішність - рідкісний крок для 66-річної Мадонни, яку рідко можна побачити в мережі без фільтрів.

відео дня

"Скоро вийде перевидання "Bedtime Stories" і вініл!" - підписала вона кліп у понеділок, на якому вона з'явилася у відвертій рожевій сукні-комбінації та прозорих колготках до стегна.

Медж не лише одягнула відверту білизну та відмовилася від фільтрів, а й зробила ставку на мінімальний макіяж.

Співачка змінила звичні димчасті тіні на більш природний вигляд, нанесячи трохи підводки і простий яскравий акцент з рожевою помадою.

Мадонна повзала по підлозі протягом усього відео і зухвало зняла пальто в якийсь момент кліпу.

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Раніше Главред писав про те, що співачка розпрощалася зі своїм 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом. Їхній роман був стрімким і дуже пристрасним, але "згорів" так само швидко, як і спалахнув.

Нагадаємо, раніше також співачка розповіла про те, як непросто поєднувати в житті ролі матері та артиста, проте крім її філософських роздумів багато хто звернув увагу і на велику каблучку, яка з'явилася на безіменному пальці зірки.

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Хто така Мадонна? Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця і актриса. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

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