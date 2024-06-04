Леді Гага вагітна первістком - ЗМІ

На початку квітня Леді Гага спровокувала чутки про майбутнє весілля - на її пальці було помічено велику каблучку. Тоді ЗМІ припускали, що бойфренд співачки, генеральний директор Parker Group Майкл Поланскі, після чотирьох років стосунків усе ж таки наважився зробити їй пропозицію.
Тоді агенти артистки не стали коментувати прикрасу, яка наробила стільки галасу. Однак нещодавно в пресі з'явився більш переконливий доказ того, що стосунки Леді Гаги та Майкла Поланскі вийшли на абсолютно новий рівень.
Днями папараці "спіймали" артистку на весіллі в її сестри Наталі Джерманотти. На вечерю перед святковою церемонією Леді Гага в компанії бойфренда прийшла в облягаючому чорному міні, яке підкреслило характерно округлий животик, повідомило видання The Sun.
Свої стосунки з Поланскі співачка практично не коментує, тож і ймовірну вагітність поки що не підтверджено офіційно. Якщо це все ж таки виявиться правдою, то Леді Гага за лічені місяці вперше стане мамою.
lady gaga at her sister's wedding. pic.twitter.com/oh8gLlbozO- pop culture (@gagasyuyi) June 3, 2024
Хто така Леді Гага?
Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) - американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка. Володарка премій "Оскар" (2019) і "Золотий Глобус" (2016, 2019), а також одинадцяти статуеток "Греммі". Дискографія Леді Гаги налічує 7 студійних альбомів, 32 сингли та 19 відеокліпів.
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Раніше стало відомо, що 15-річна донька Джолі та Пітта демонстративно відмовилася від прізвища батька. Вів'єн Маршелін пішла по стопах батьків, і взяла в якості творчого псевдоніма прізвище Анджеліни.
Також 65-річна Мадонна завела нового хлопчика-іграшку - про це повідомив інсайдер із близького оточення співачки. Новий роман Мадж закрутила лише через кілька днів після розставання з попереднім бойфрендом.
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