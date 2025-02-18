Шакіру терміново госпіталізували: що сталося

Коротко:
- Що трапилося з Шакірою
- Коли вона збирається вийти на сцену
Співачка Шакіра, яка нещодавно вирушила у свій світовий тур "Las Mujeres Ya No Lloran", була госпіталізована з "проблемою черевної порожнини", через що їй довелося відкласти свій виступ у Перу.
"Мені шкода повідомляти вам усім, що вчора ввечері мені довелося звернутися у відділення невідкладної допомоги через проблеми з черевною порожниною, і наразі я госпіталізована", - написала вона в заяві, яку цитує Page Six.
"Лікарі, під наглядом яких я зараз перебуваю, повідомили, що я не в досить хорошому стані, щоб виступати сьогодні ввечері", - додала вона.
48-річна Шакіра додала, що вона "дуже засмучена" через перенесення, оскільки вона "з нетерпінням чекала возз'єднання" зі своїми "неймовірними прихильниками" в Перу.
Виконавиця хіта "Hips Don't Lie" поділилася, що сподівається, що до понеділка їй стане краще, і вона зможе вийти на сцену.
"Моя команда і промоутери вже працюють над новою датою, щоб зв'язатися з вами. Дякую всім за розуміння, я люблю вас усіх. Шак", - підсумувала вона.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нещодавно Шакіра спровокувала нові чутки про роман. Її ймовірним обранцем став популярний 31-річний британський актор і зірка серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєн Лавісконт.
Раніше також латиноамериканська співачка Шакіра розповіла про те, як пожертвувала кар'єрою заради щасливих стосунків із футболістом і батьком її дітей Жераром Піке.
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Хто така Шакіра?
Шакіра Ізабель Мебарак Ріполь - колумбійська співачка, авторка пісень, танцівниця, музична продюсерка, хореографка і модель, повідомляє портал "Вікіпедія".
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