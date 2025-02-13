Кому ще шматочок: 70-річний Джекі Чан із піцою потрапив на відео

Коротко:
- До виходу готується новий фільм із Джекі Чаном
- На відео потрапило, як артист годує знімальну команду піцою під час перерви
Знімальні майданчики стали для актора, режисера і майстра бойових мистецтв Джекі Чана домівкою, ще коли йому було 8 років. До роботи своєї він ставиться з усією серйозністю, і уважний не тільки до своїх ролей і партнерів по сцені, а й до членів знімальної команди.
Підтвердження такої милої турботи нещодавно з'явилося в Мережі. З травня по квітень 2024 року Джекі Чан працював над фільмом "Карате-пацан: Легенди". Це - шостий фільм із кінофраншизи "Малюк-каратист" 1984 року.
Наприкінці весни або на початку літа 2025-го року шанувальники фільмів про карате і таланту Чана побачать нову кінострічку з ним. Поки ж творці "Карате-пацана" в соціальних мережах балують глядачів кадрами зі знімального майданчика.
Нещодавно у Facebook з'явилося відео, на якому зовсім уже сивий Джекі ввічливо пропонує велику піцу членам знімального майданчика, і з радістю ділить з ними їжу. У коментарях до ролика фанати Джекі Чана раді бачити його в доброму здоров'ї, і діляться своїми позитивними враженнями про актора: "Воістину втілення трудової етики. Дивовижна людина. Зустріти цю людину і потиснути їй руку - мрія", "Джекі Чан завжди буде моїм улюбленцем, він завжди сам виконував свої трюки і був чудовим добрим щасливим хлопцем", "Джекі!!! Яка чудова особистість. Роки наздоганяють його. Будьте здорові", "Нехай Бог подарує вам міцне здоров'я і довге життя", "Я б із задоволенням з'їв шматочок піци з Джекі Чаном. Він один із моїх улюбленців на всі часи. Він абсолютна легенда" тощо.
Повне відео на каналі STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що 58-річного голлівудського актора Девіда Швіммера, зірку серіалу "Друзі", спіймали на побаченні зі студенткою, яка молодша за нього вдвічі.
Також у Мережі з'явилися чутки про те, що в лідера гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман із росіянкою. Ще нещодавно артист розповідав, як сумує за "російською енергією".
Читайте також:
- Молода дружина 75-річного Річарда Гіра показала смішне селфі з актором
- 58-річна Сінді Кроуфорд повторила свій культовий образ із 90-их
- "Найледачіша співачка": Мерайя Керрі спантеличила своєю поведінкою на концерті
Хто такий Джекі Чан?
Джекі Чан - гонконгський актор, каскадер, кінорежисер, кінопродюсер, сценарист, постановник трюків і бойових сцен, співак, філантроп, майстер бойових мистецтв. Посол доброї волі ЮНІСЕФ. Кавалер ордена Британської імперії, головний режисер Чанчуньської кіностудії - найстарішої кіностудії в КНР. Лауреат почесної премії Оскар за внесок у кіномистецтво, пише Вікіпедія. Найвідоміші фільми: "П'яний майстер", "Закусочна на колесах", "Обладунки Бога" (серія фільмів), "Хто я?", "Година Пік", "Шанхайський полудень", "Навколо світу за 80 днів" та ін.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред