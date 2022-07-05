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78-річний Роберт Де Ніро відпочиває в Іспанії з коханкою, яка значно молодша за нього

5 липня 2022, 01:06

При цьому голлівудський актор все ще перебуває у шлюбі з матір'ю двох з його шести дітей.

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Роберт Де Ніро з коханкою відпочиває в Іспанії / imdb.com

Голлівудський актор, зірка фільмів Таксист і Славні хлопці, Роберт Де Ніро проводить відпустку в Іспанії в компанії Тіффані Чен, інструктора з бойових мистецтв. Пікантності ситуації надають відразу два моменти: Чен значно молодший за свого 78-річного обранця, який до того ж все ще перебуває у фактичному шлюбі з колишньою стюардесою і світською левицею Грейс Хайтауер.

Пару помітили на прогулянці на іспанському курорті Форментера в парних нарядах - обидва босі, в білих сорочках і шортах. Де Ніро і Чен не робили офіційних заяв про свої стосунки, так як актор все ще знаходиться в стані шлюборозлучного процесу.

Де Ніро і Хайтауер познайомилися в 1987 році, але одружилися лише через 10 років. У шлюбі вони перебували всього два роки, після чого їхні стосунки розладналися. Незважаючи на це, в 2004 році актор знову одружується на колишній дружині. Цього разу вони були разом 14 років.

З 2018 року колишнє подружжя ділить майно і опіку над спільною неповнолітньою донькою. Хайтауер живе на широку ногу, через що стан Де Ніро стрімко скорочується.

У квітні суд наказав акторові виплачувати колишній дружині компенсацію в розмірі 1 мільйона доларів щороку, проте таке рішення не влаштовує адвокатів жінки. Вони навмисно затягують шлюборозлучний процес, так як Хайтауер вважає розмір виплат занадто низьким - щомісяця вона витрачає близько 400 тис. доларів, і компенсація не зможе покрити її витрати.

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