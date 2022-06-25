Зірка Голлівуду Шерон Стоун зізналася, що пережила 9 викиднів

Шерон Стоун пережила 9 викиднів / instagram.com/sharonstone

64-річна голлівудська акторка і модель, зірка фільму Основний інстинкт Шерон Стоун поділилася зі світом особистою трагедією. Таким чином вона хотіла привернути увагу громадськості до важливої проблеми.

Стоун не має біологічних дітей. Вона - мама трьох усиновлених хлопчиків Роена Джозефа Бронштейна (втратила опіку при розлученні з його прийомним батьком), Лерда Вонна Стоуна і Куїнна Келлі Стоуна.

Під одним з інтерв'ю на сторінці відомого журналу Рeople в Instagram, актриса зізналася, що втратила за своє життя дев'ять дітей. Справлятися з горем доводилося на самоті, тому що суспільство зазвичай зі зневагою ставиться до збереження психічного і фізичного здоров'я матерів, які пережили подібне.

"Я втратила дев'ятьох дітей через викидень. Це не дрібниця, фізично або емоційно, але ми змушені переносити це на самоті, потай і з якимось почуттям невдачі, замість того, щоб отримати настільки необхідне співчуття і зцілення, яких ми так потребуємо. Жіноче здоров'я і благополуччя, залишені під опікою чоловічої ідеології, стали в кращому випадку слабкими, неосвіченими і жорстоко пригнічуючими", - висловилася артистка.

читайте такожДружина Чмерковського розповіла, як у неї стався викидень, поки чоловік був у Києві

Раніше український співак, Народний артист України Олександр Пономарьов похвалився перед фанатами, і показав рідкісне фото свого сина-15-річного Олександра.

Також в мережі з'явилися перші фотографії єдиної дочки голлівудської зірки Камерон Діаз - 49-річна акторка приховувала дівчинку з моменту її появи на світ.

Інші новини: