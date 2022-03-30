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13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у Польщі

30 березня 2022, 23:11

Хлопчик на центральному Варшавському вокзалі зустрічав сім'ї, які приїхали з України, пригощав дітей солодощами.

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Син Тіни Кароль / instagram.com/tinakarol_fantina

13-річний син української співачки Тіни Кароль Веніамін Огір, який живе і навчається в Лондоні, на шкільні канікули приїхав до Польщі.

Веніамін став допомагати українським біженцям і сам висловив бажання допомогти зірковій мамі, яка поїхала до Польщі в пошуку притулку.

Як стало відомо, хлопчик на центральному Варшавському вокзалі зустрічав сім'ї, які приїхали з України, пригощав дітей солодощами.

Ось тільки українців зворушило до сліз те, що подарунки для дітей підліток купив за свої гроші, зекономлені за час навчання.

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Крім того, в Лондоні Веніамін брав участь в акції зі збору грошей для українських біженців.

Він танцював гопак в Українському культурному центрі, де було зібрано три тисячі фунтів.

Гроші передали до Британського фонду допомоги постраждалим від війни в Україні.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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війна в Україні Тіна Кароль
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