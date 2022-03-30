13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у Польщі

Хлопчик на центральному Варшавському вокзалі зустрічав сім'ї, які приїхали з України, пригощав дітей солодощами.
13-річний син української співачки Тіни Кароль Веніамін Огір, який живе і навчається в Лондоні, на шкільні канікули приїхав до Польщі.
Веніамін став допомагати українським біженцям і сам висловив бажання допомогти зірковій мамі, яка поїхала до Польщі в пошуку притулку.
Як стало відомо, хлопчик на центральному Варшавському вокзалі зустрічав сім'ї, які приїхали з України, пригощав дітей солодощами.
Ось тільки українців зворушило до сліз те, що подарунки для дітей підліток купив за свої гроші, зекономлені за час навчання.
Крім того, в Лондоні Веніамін брав участь в акції зі збору грошей для українських біженців.
Він танцював гопак в Українському культурному центрі, де було зібрано три тисячі фунтів.
Гроші передали до Британського фонду допомоги постраждалим від війни в Україні.
Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.
Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.
Читайте також:
- "Не було часу відповідати": Лобода жорстко висловилася про зміну українського громадянства
- "Мій рідний Ірпінь зруйнований": Лобода прокинулася і визнала Росію агресором
- Знову влипла: Лободі заборонили брати участь у благодійному концерті на підтримку України