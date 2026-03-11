Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Хюррем" Мер'єм Узерлі та "Сулейман" Халіт Ергенч знову зіграють разом

Олена Кюпелі
11 березня 2026, 21:22
Актори багато років отримували пропозиції про спільну роботу над проектами.
Меріям Узерлі та Халіт Ергенч знімуться разом
Мер'єм Узерлі та Халіт Ергенч знімуться разом / Колаж Главред, фото Instagram/meryemuzerlimeryem, halitergencresmi

Коротко:

  • Про що буде фільм
  • Які ролі зіграють актори

Популярні турецькі актори, які зіграли в дуже популярному серіалі "Чудове століття" Халіт Ергенч і Мер'єм Узерлі, возз'єднуються для роботи над кінопроектом вперше за 15 років.

Актори, які багато років отримували пропозиції про спільну роботу над проектами, пише birsenaltuntas.com. Узерлі та Ергенч зіграють головні ролі у фільмі "Весна в Імрозі".

відео дня
Мер'єм Узерлі з'явиться в новому фільмі
Мер'єм Узерлі з'явиться в новому фільмі / Фото Instagram/meryemuzerlimeryem

Фільм розповідає історію двох різних життів, які перетинаються на острові і зустрічаються в надії на другий шанс у житті.

Режисером фільму стане нагороджений Озкан Альпер, відомий за такими фільмами, як "Осінь", "Темна ніч", "Рання зима" і "Свято закоханих".

Халіт Ергенч прославився роллю Сулеймана
Халіт Ергенч прославився роллю Сулеймана / Фото Instagram/halitergencresmi

Халіт Ергенч і Мер'єм Узерлі, які зіграли ролі султана Сулеймана Пишного і Хюррем Султан у телесеріалі "Пишне століття", що транслювався з 2011 по 2014 рік.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Нагадаємо, Главред писав, що популярний у 90-х російський співак Андрій Губін, який кілька днів тому виступив із дивним інтерв'ю, де розніс практично всю російську естраду, назвавши її безталанною, може опинитися пацієнтом психлікарні

Раніше також популярна в терористичній Росії співачка Слава, яка раз у раз потрапляє в різні скандали, дивуючи шанувальників дивними заявами, радикально змінила імідж.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Мер'єм Узерлі

Мер'єм Узерлі — турецько-німецька актриса театру і кіно, фотомодель. Світову популярність здобула після ролі Хюррем-султан у культовому телесеріалі "Чудове століття". "Чудове століття" транслювалося в 70 країнах світу і протягом чотирьох років ефіру мало дуже високі рейтинги. Воно принесло актрисі світову популярність, визнання і безліч престижних нагород.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

21:45Війна
Відключень майже не буде: графік вимкнення світла на 12 березня в Сумах

Відключень майже не буде: графік вимкнення світла на 12 березня в Сумах

21:38Енергетика
РФ вщент зруйнувала райвідділок поліції: понад 40 поліцейських поранені - деталі

РФ вщент зруйнувала райвідділок поліції: понад 40 поліцейських поранені - деталі

20:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Близнюкам - перешкода, Левам - витрати

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Близнюкам - перешкода, Левам - витрати

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Останні новини

23:30

"Фігачить і фігачить": Федишин привезла в Україну несподіваний "сюрприз"

23:00

Модно, але незручно: які трендові рішення швидко розчаровують

22:50

"Гріти молоко і міняти памперси": Клопотенко готується стати батьком вперше

22:41

Відключення світла не для всіх: нові графіки для Запорізької області на 12 березня

22:19

Ларисі Доліній погрожують - путіністка вжила термінових заходів

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скількиЦіни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки
22:14

Кількість годин без світла зросте: графіки відключень для Черкащини на 12 березня

21:57

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

21:48

Список черг змінено: кому у Дніпрі та області вимикатимуть світло 12 березняФото

21:45

Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

Реклама
21:38

Відключень майже не буде: графік вимкнення світла на 12 березня в Сумах

21:22

"Хюррем" Мер'єм Узерлі та "Сулейман" Халіт Ергенч знову зіграють разом

21:19

Вчені зазирнули під одне з найдавніших дерев на Землі: що їх здивувало

21:01

Складна математична головоломка з сірниками: лише генії знайдуть рішення

21:01

Як підживлювати город попелом без помилок: що можна, а що категорично забороненоВідео

20:46

РФ вщент зруйнувала райвідділок поліції: понад 40 поліцейських поранені - деталі

20:24

Археологи знайшли унікальну гробницю із скарбами - що там було

20:15

Гучний скандал з Monobank отримав несподіване продовження - що кажуть в НБУ

20:04

Невтішна новина для збірної: ще один ключовий гравець може не вийти проти Швеції

19:53

"Не зможе жити цим життям": Monokate розкрила секрет свого мовчання про особисте

19:38

Прийде майже літнє тепло: синоптики прогнозують стрибок температури в Тернополі

Реклама
19:20

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСРВідео

19:18

На пляж у Каліфорнії винесло "рибу Судного дня": що це за істота

19:10

Коваленко про "754 дрони України": що насправді стоїть за заявами Міноборони РФПогляд

19:08

Як поводиться закоханий чоловік: 10 безпомилкових ознак, які важко приховати

19:01

Буде справжня спека: де різко потепліє до +18

18:56

Пилу не буде навіть у щілинах: секрет ідеально чистих пластикових віконВідео

18:47

Планували з 2014 року": комбат назвав реальні цілі "СВО", що задумав Кремль

18:23

Пів кілограма ковтунів: у США врятували собаку з "панциром" із шерсті

18:14

Повернути додому всіх: Буданов про 4 роки роботи Координаційного штабу

18:14

Острів королеви виставили на продаж: на покупця чекає сюрприз

18:11

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

18:10

СРСР і рибний день: що приховувала держава та чому всі ненавиділи четвер

17:56

Надійний захист авто від бруду: водіям сказали, що потрібно зробити вже заразВідео

17:52

"Фантазувати можна про 200 грн/л": що буде з цінами на пальне в Україні

17:51

Швидкі сходи петрушки — простий спосіб посіву з домашнім гелем

17:46

Ще один шанс: Україна вибилася з "мінусів" у рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

17:43

З прапором Росії, але без українського: на Паралімпіаді розгорівся гучний скандал

17:40

Вислову "сарафанне радіо" немає в українській мові: які є правильні відповідники

17:34

Як виправити помилку в макіяжі: простий лайфхак від бʼюті-блогеркиВідео

17:34

Результат ДНК-тесту собаки здивував господиню: у хаскі знайшли вовчі гени

Реклама
17:16

Статки понад $7 млрд: названо ім'я найбагатшої знаменитості у світі

16:50

Для чого потрібні надрізи на паличках для суші: відповідь здивує багатьохВідео

16:47

Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Запоріжжі, є поранені - що відомоФото

16:42

Змінить хід війни: відома таємна ціль масованого удару по Брянську, що знищилиВідео

16:41

Аномально тепла погода йде на Рівненщину: коли температура різко підскочить

16:34

Житомирщину прогріє майже до +20°C: коли очікувати рекордне тепло

16:31

Україна готова до компромісів з РФ, але не з питань суверенітету - Стефанчук

16:22

Батарейки в іграшках стали причиною величезного штрафу: мати розплакалася

16:17

"Незручна і божевільна": Денисенко вразила "голими" образами з коханим

16:14

П'ятниця, 13 березня: чи варто боятися цієї дати і які прикмети з нею пов'язані

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти