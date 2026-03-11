"Хюррем" Мер'єм Узерлі та "Сулейман" Халіт Ергенч знову зіграють разом

Коротко:
- Про що буде фільм
- Які ролі зіграють актори
Популярні турецькі актори, які зіграли в дуже популярному серіалі "Чудове століття" Халіт Ергенч і Мер'єм Узерлі, возз'єднуються для роботи над кінопроектом вперше за 15 років.
Актори, які багато років отримували пропозиції про спільну роботу над проектами, пише birsenaltuntas.com. Узерлі та Ергенч зіграють головні ролі у фільмі "Весна в Імрозі".
Фільм розповідає історію двох різних життів, які перетинаються на острові і зустрічаються в надії на другий шанс у житті.
Режисером фільму стане нагороджений Озкан Альпер, відомий за такими фільмами, як "Осінь", "Темна ніч", "Рання зима" і "Свято закоханих".
Халіт Ергенч і Мер'єм Узерлі, які зіграли ролі султана Сулеймана Пишного і Хюррем Султан у телесеріалі "Пишне століття", що транслювався з 2011 по 2014 рік.
Про особу: Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі — турецько-німецька актриса театру і кіно, фотомодель. Світову популярність здобула після ролі Хюррем-султан у культовому телесеріалі "Чудове століття". "Чудове століття" транслювалося в 70 країнах світу і протягом чотирьох років ефіру мало дуже високі рейтинги. Воно принесло актрисі світову популярність, визнання і безліч престижних нагород.
