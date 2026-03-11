"Хюррем" Мер'єм Узерлі та "Сулейман" Халіт Ергенч знову зіграють разом

Актори багато років отримували пропозиції про спільну роботу над проектами.

https://glavred.net/stars/hyurrem-merem-uzerli-i-suleyman-halit-ergench-snova-sygrayut-vmeste-10748123.html Посилання скопійоване

Мер'єм Узерлі та Халіт Ергенч знімуться разом / Колаж Главред, фото Instagram/meryemuzerlimeryem, halitergencresmi

Коротко:

Про що буде фільм

Які ролі зіграють актори

Популярні турецькі актори, які зіграли в дуже популярному серіалі "Чудове століття" Халіт Ергенч і Мер'єм Узерлі, возз'єднуються для роботи над кінопроектом вперше за 15 років.

Актори, які багато років отримували пропозиції про спільну роботу над проектами, пише birsenaltuntas.com. Узерлі та Ергенч зіграють головні ролі у фільмі "Весна в Імрозі".

відео дня

Мер'єм Узерлі з'явиться в новому фільмі / Фото Instagram/meryemuzerlimeryem

Фільм розповідає історію двох різних життів, які перетинаються на острові і зустрічаються в надії на другий шанс у житті.

Режисером фільму стане нагороджений Озкан Альпер, відомий за такими фільмами, як "Осінь", "Темна ніч", "Рання зима" і "Свято закоханих".

Халіт Ергенч прославився роллю Сулеймана / Фото Instagram/halitergencresmi

Халіт Ергенч і Мер'єм Узерлі, які зіграли ролі султана Сулеймана Пишного і Хюррем Султан у телесеріалі "Пишне століття", що транслювався з 2011 по 2014 рік.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Нагадаємо, Главред писав, що популярний у 90-х російський співак Андрій Губін, який кілька днів тому виступив із дивним інтерв'ю, де розніс практично всю російську естраду, назвавши її безталанною, може опинитися пацієнтом психлікарні

Раніше також популярна в терористичній Росії співачка Слава, яка раз у раз потрапляє в різні скандали, дивуючи шанувальників дивними заявами, радикально змінила імідж.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Мер'єм Узерлі Мер'єм Узерлі — турецько-німецька актриса театру і кіно, фотомодель. Світову популярність здобула після ролі Хюррем-султан у культовому телесеріалі "Чудове століття". "Чудове століття" транслювалося в 70 країнах світу і протягом чотирьох років ефіру мало дуже високі рейтинги. Воно принесло актрисі світову популярність, визнання і безліч престижних нагород.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред