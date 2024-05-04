Жорстко зрадили: актриса серіалу "Вороніни" б'ється в істериці через рішення продюсерів

Російська акторка Марія Ілюхіна влаштувала істерику, адже її не запросили зніматися в продовженні ситкому Вороніни, в якому вона довгий час грала дівчинку Машу.
Актриса у свої 19 років встигла вийти заміж і народити дитину. До речі, на сторінці її молодого чоловіка в Instagram можна розглянути терористичний символ Z, а також прапор терористичної Росії.
На своїй сторінці в Instagram, акторка скаржиться підписникам, що на її роль шукають іншу акторку. "У цьому серіалі я росла. У цьому серіалі пройшло все моє дитинство і отроцтво. У цей серіал, а зокрема, у свого персонажа "Машу Вороніну", я вклала всю свою любов і душу, створила цей образ. А хтось вирішив усе це перекреслити", - скаржиться вона.
Про що серіал Вороніни
"Вороніни" - російський комедійний серіал, адаптація американського ситкому "Всі люблять Реймонда" з 1 по 10 сезони, оригінальний російський ситком з 11 по 24 сезони. За даними Вікіпедії, телесеріал не має суворої сюжетної лінії, а тому вважається класичною "ситуаційною комедією". Транслювався з 16 листопада 2009 року по 3 жовтня 2019 року на телеканалі СТС.
Актриса стверджує, що з нею вчинили дуже підло. "Наскільки підло вчинили, зробивши це у мене за спиною. Це настільки сильна зрада, яку неможливо пояснити і зрозуміти. Я в жодному разі не закінчувала свою акторську діяльність, пішла навчатися на спеціальність, яка тісно пов'язана з кіно, для того, щоб розширювати свій кругозір і набиратися ще більше досвіду в цій сфері", - скаржиться Ільюхіна.
За її словами, вона не збирається мовчати, а буде через соцмережі домагатися цієї ролі. "Не збираюся мовчати і терпіти таке ставлення до себе", - додає вона.
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Нагадаємо, у США сталося моторошне вбивство, яке скоїв брат російської акторки Катерини Волкової, яка зіграла в російському ситкомі "Вороніни".
Американські ЗМІ повідомляють, що 37-річний Леонід Волков не просто вбив своїх співмешканців, а розчленував їхні тіла і намагався знищити всі докази.
Раніше російський актор Георгій Дронов, відомий завдяки ролям у ситкомах Вороніни та Саша+Маша, в інтерв'ю для BalasanyanChannel назвав геноцид українців подвигом російських солдатів.
Рашистський артист пустився в розлогі міркування про велич боротьби окупантів за уявну "денацифікацію" України. Він недвозначно схвалив військову політику РФ.
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