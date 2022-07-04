Зірка серіалу Вороніни підтримав війну в Україні, за що фанати назвали його бовдуром

Георгій Дронов підтримав війну в Україні і залишився без фанатів / imdb.com

Російський актор Георгій Дронов, відомий завдяки ролям у ситкомах Вороніни і Саша + Маша, в інтерв'ю для BalasanyanChannel назвав геноцид українців подвигом російських солдатів.

Рашистський артист пустився в довгі міркування про велич боротьби окупантів за уявну "денацифікацію" України. Він недвозначно схвалив військову політику РФ.

"У нашій країні багато патріотів: солдати і офіцери захищають Донбас, не шкодуючи свого життя. Я за денацифікацію України, адже знаю, що нацизм там є", - заявив Дронов.

У російського серіалу, де він зіграв головну роль недалекого Кості Вороніна, було багато шанувальників і серед української аудиторії. Однак після його рашистських висловлювань від нього відвернулася і велика кількість російських фанатів.

У Twitter Дронова порівняли з його персонажем - актор виявився нерозумною, малоосвіченою людиною без принципів та цінностей:

Ще один гондон намалювався pic.twitter.com/FcH3ZLsjyJ - Хвіртка в порожнечі?⚪ ?? (@Fuckstrot83_2) June 30, 2022

"Я знав, що він не грає дебіла недорозвиненого в серіалах - він такий і є. Як і Дюжев ЧМО".

"Латентний нацист".

"Блі-і-і-ін, ну чому і Костя Воронін теж виявився дурнем!?!?"

"Ідіот. Він знає... В голові у нього нагажено. Це знаю я. Тепер".

"Грає напівдурків в мильних серіалах. Як виявилося не грає..."

"Овва. Сидів би в своїх ідіотських серіалах і натхненно грав дурня! Ні, виліз в реальність і показав, що в житті теж дурень".

"Мерзотник! Знає він! Брехня без кордонів!"

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Нагадаємо, раніше українська акторка Анна Кошмал, яка зіграла роль Жені в популярному серіалі "Свати" розповіла, чи спілкується вона зі своїми російськими колегами по серіалу, які, до слова, так і не підтримали Україну в безжальній війні з Росією.

Проросійську сторону прийняв і актор українського походження Сергій Гармаш - уродженець Херсона відвідав окуповану рашистами батьківщину на знак своєї "людської позиції".

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