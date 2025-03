Зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж за іспанця - перші деталі

Ані Лорак та Ісаак Віджраку узаконили свої стосунки.

https://glavred.net/starnews/predatelnica-ani-lorak-tayno-vyshla-zamuzh-pervye-detali-10646831.html Посилання скопійоване

Ані Лорак - весілля на Мальдівах / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, t.me/starhitru

Ви дізнаєтеся:

Ані Лорак та Ісаак Віджраку зіграли весілля на Мальдівах

На урочистостях були тільки вони вдвох

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і живе в країні-окупанті РФ, вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, який освідчився їй 2024 року.

Як стало відомо із соцмереж зрадниці, свято відбулося на Мальдівах.

відео дня

"Поспішаємо розділити з вами прекрасну подію нашого життя! Спасибі моїм дорогим друзям", - написала співачка.

Весілля Ані Лорак / фото: скрін instagram.com, Ані Лорак

Також Лорак вже дала інтерв'ю для росЗМІ і розповіла про деталі весілля.

"Казкова подорож, здійснення мрії дівчинки, яка загадала кохання, прекрасного нареченого, який її буде обожнювати і носити на руках, красиву сукню. Це все сталося, але я досі не можу повірити, що це реальність. Ніби я чекала цього все своє життя. Усе було дуже легко. Ми зробили цю подію дуже інтимною, тільки для двох", - розповіла зрадниця.

Як пройшло весілля Ані Лорак на Мальдівах / фото: скрін t.me/starhitru

На урочистості Лорак була в білій сукні з вирізами та розрізами, доповнивши її фатою, а Ісаак обрав білий костюм. До речі, здається, на церемонії навіть не було дочки зрадниці - 13-річної Софії від Мурата Налчаджиоглу.

Софія Налчаджиоглу проводить час із батьком у Туреччині / фото: instagram.com, Ані Лорак

Нагадаємо, про роман пари стало відомо 2023 року, Віджраку переїхав жити до Москви до співачки, і до них навіть приїжджала його 22-річна донька Ебоні на новорічні свята.

Ісаак Віджраку познайомив свою доньку з Ані Лорак / фото: instagram.com, Ані Лорак

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ані Лорак - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Вас може зацікавити:

Хто така Ані Лорак? Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також одружена з інструктором з йоги Ісааком Віджраку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред