"Сумний вигляд": Альбіну Джанабаєву не впізнали без фільтрів

Коротко:
- Альбіна Джанабаєва показала себе без ретуші та фільтрів
- Деякі шанувальники не впізнали артистку
Співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва знімає для свого блогу в Instagram гумористичні ролики. При цьому артистка не боїться з'являтися в кадрі без макіяжу.
Втім, нерідко Джанабаєва користується різними фільтрами. Однак на недавньому відео ретуші не виявилося, і зовнішність співачки викликала в коментарях бурхливі суперечки. Багато хто зазначив, що 45-річна Альбіна має чудовий вигляд у будь-якому стані й образі.
Інші ж навпаки, стали залишати невтішні коментарі, мовляв, Альбіна з ретушшю і без - абсолютно різні жінки: "Я б ніколи вас не впізнала! Що з людьми робить природа!", "Що з обличчям?", "Та не може цього бути", "Хто це?", "Навіщо ви викладаєте себе в такому вигляді?", "Сумний вигляд" тощо.
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Хто така Альбіна Джанабаєва?
Альбіна Джанабаєва - російська співачка, актриса і телеведуча. Колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" (2004-2013).
За даними російського журналу "СтарХіт", 2014 року зареєструвала шлюб із Валерієм Меладзе. У листопаді 2018 року Джанабаєва і Меладзе вперше дали спільне інтерв'ю, в якому розповіли про своє сімейне життя.
Джанабаєва так і не висловила свою позицію про війну, яку розв'язала терористична Росія в Україні.
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