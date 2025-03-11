Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Сумний вигляд": Альбіну Джанабаєву не впізнали без фільтрів

Анна Підгорна
11 березня 2025, 23:20
27
Дружина Валерія Меладзе здивувала шанувальників своїм природним виглядом.
Альбіна Джанабаєва
Альбіна Джанабаєва без макіяжу - який зараз вигляд має дружина Меладзе / колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Коротко:

  • Альбіна Джанабаєва показала себе без ретуші та фільтрів
  • Деякі шанувальники не впізнали артистку

Співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва знімає для свого блогу в Instagram гумористичні ролики. При цьому артистка не боїться з'являтися в кадрі без макіяжу.

Втім, нерідко Джанабаєва користується різними фільтрами. Однак на недавньому відео ретуші не виявилося, і зовнішність співачки викликала в коментарях бурхливі суперечки. Багато хто зазначив, що 45-річна Альбіна має чудовий вигляд у будь-якому стані й образі.

відео дня

Інші ж навпаки, стали залишати невтішні коментарі, мовляв, Альбіна з ретушшю і без - абсолютно різні жінки: "Я б ніколи вас не впізнала! Що з людьми робить природа!", "Що з обличчям?", "Та не може цього бути", "Хто це?", "Навіщо ви викладаєте себе в такому вигляді?", "Сумний вигляд" тощо.

Альбіна Джанабаєва
Альбіна Джанабаєва без макіяжу - який зараз вигляд має дружина Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Віра Брежнєва вперше за багато років змінила імідж, чим не на жарт здивувала шанувальників, адже такою її ще ніхто не бачив.

Також блогер-пліткар Беспалов назвав свою версію причини, через яку розлучилися Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров. За його словами, каменем спотикання став інший чоловік.

Читайте також:

Хто така Альбіна Джанабаєва?

Альбіна Джанабаєва - російська співачка, актриса і телеведуча. Колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" (2004-2013).
За даними російського журналу "СтарХіт", 2014 року зареєструвала шлюб із Валерієм Меладзе. У листопаді 2018 року Джанабаєва і Меладзе вперше дали спільне інтерв'ю, в якому розповіли про своє сімейне життя.
Джанабаєва так і не висловила свою позицію про війну, яку розв'язала терористична Росія в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Альбіна Джанабаєва новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Не заморожений конфлікт": Сибіга пояснив, що означає 30-денне припинення вогню

"Не заморожений конфлікт": Сибіга пояснив, що означає 30-денне припинення вогню

23:35Війна
Трамп анонсував нові переговори з Путіним вже цього тижня: про що говоритимуть

Трамп анонсував нові переговори з Путіним вже цього тижня: про що говоритимуть

22:40Війна
РФ відповіла на переговори про мир ударом балістики по судну в Одесі, є жертви

РФ відповіла на переговори про мир ударом балістики по судну в Одесі, є жертви

22:33Україна
Реклама

Популярне

Більше
Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 березня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 березня (оновлюється)

Останні новини

23:35

"Не заморожений конфлікт": Сибіга пояснив, що означає 30-денне припинення вогню

23:20

"Сумний вигляд": Альбіну Джанабаєву не впізнали без фільтрів

23:03

"Дайте поплакати": Тіна Кароль здивувала своїм зізнанням про особисте

22:41

Переможниця Холостяка-13 висловилася про роман із Вадимом Олійником

22:40

Трамп анонсував нові переговори з Путіним вже цього тижня: про що говоритимутьВідео

Patriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги СШАPatriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги США
22:33

РФ відповіла на переговори про мир ударом балістики по судну в Одесі, є жертви

22:32

"М’яч на боці Росії": лідери ЄС масово реагують на переговори України з США

22:27

В Росії зробили термінову заяву про 30-денне перемир’я

22:09

"З ним щось не так": що відбувається з Нікітою Пресняковим у США

Реклама
22:03

Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

21:31

"У наступні кілька днів": в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

21:26

Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

21:25

Трамп різко змінив ставлення до Зеленського і висунув "ультиматум" РосіїВідео

21:22

Не там, де усі звикли: куди поставити чайник на кухні

21:10

"Україна поділяє позицію Трампа": Вашингтон про деталі переговорів у Джидді

21:09

"Сумна звістка": Сергія Жадана "поховали" в Мережі

21:02

"Україна готова до миру": Зеленський зробив заяву про переговори з США

20:57

Спосіб схожий на казку на ніч: лікарка розповіла, як заснути за лічені хвилини

20:40

У Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною в Саудівській Аравії

20:20

Соліст Modern Talking категорично відмовився виступати в РФ - причини

Реклама
20:10

Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися: всі подробиці

20:01

"Не маю бажання сперечатися": Венс прокоментував участь брата у війні в Україні

20:00

Зустріч в Саудівській Аравії та удар по Москві: головні новини України (дайджест)

19:58

Жовті плями на матраці зникнуть на очах: знадобиться лише кришка від каструлі

19:40

Україну накривають дощі та сильний вітер: де оголосили штормове попередження

19:23

У центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи: що відомо про жертву й постраждалих

19:10

Як у РФ очманіли від масованої атаки українських дронівПогляд

18:50

В Україні злетіли ціни: в НБУ розповіли, наскільки подорожчали продукти

18:50

На Україну чекають складні півроку, відсутність допомоги США суттєво послабила ППО – МаломужВідео

18:40

Торгова війна з Оттавою: Трамп підвищив мита на сталь і алюміній із Канади

18:22

Експерти рекомендують раз на тиждень перезавантажувати роутер: у чому причина

17:52

Чули майже всі: чому чайник клацає вимкненим і чи варто хвилюватися

17:36

Другий раунд переговорів стартував: що вже обговорили делегації України і США

17:22

Рис буде розсипчастим, як в ресторані: жінка розповіла про 1 секретний крок

17:16

Більше витрат, ніж від холодильника: скільки електроенергії споживає фен

17:12

"Він хоче знищити Європу": розкрито деталі плану Трампа щодо Росії та УкраїниВідео

17:06

"Трамп підкоряється Путіну": Жданов пояснив, що змінить зустріч лідерів США і РФВідео

17:03

Платити доведеться вдвічі більше: тарифи на воду в Україні зростуть

16:57

В Україні різко подешевшала гривня: курс валют у банках

16:40

"Попри все": Валерій Залужний показав нове селфі з дружиною

Реклама
16:17

Чому небезпечно виливати окріп у раковину: несподівані ризики

16:00

Частина областей буде без захисту: як Європа може закрити небо над УкраїноюВідео

15:54

Чому потіють руки, коли ми нервуємо: вчені дали неочікувану відповідь

15:51

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

15:40

Що із зелені можна посадити на городі: зійде вже за тиждень

15:28

Переговори в Саудівській Аравії: в США виступили із першою заявою про хід зустрічі

15:20

Як швидко закінчиться війна: The Economist дало чіткий прогноз інвесторів світу

15:15

"Він вийшов у тираж": у РФ Кіркорова назвали павичем і передрекли забуття

15:07

Електроенергія в Україні подорожчає: кому з українців доведеться платити більше

15:02

Не знає власного прізвища: брат короля Чарльза III "присоромив" Меган Маркл

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти