"Сумний вигляд": Альбіну Джанабаєву не впізнали без фільтрів

Дружина Валерія Меладзе здивувала шанувальників своїм природним виглядом.

https://glavred.net/starnews/pechalno-vyglyadit-albinu-dzhanabaevu-ne-uznali-bez-filtrov-10646450.html Посилання скопійоване

Альбіна Джанабаєва без макіяжу - який зараз вигляд має дружина Меладзе / колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Коротко:

Альбіна Джанабаєва показала себе без ретуші та фільтрів

Деякі шанувальники не впізнали артистку

Співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва знімає для свого блогу в Instagram гумористичні ролики. При цьому артистка не боїться з'являтися в кадрі без макіяжу.

Втім, нерідко Джанабаєва користується різними фільтрами. Однак на недавньому відео ретуші не виявилося, і зовнішність співачки викликала в коментарях бурхливі суперечки. Багато хто зазначив, що 45-річна Альбіна має чудовий вигляд у будь-якому стані й образі.

відео дня

Інші ж навпаки, стали залишати невтішні коментарі, мовляв, Альбіна з ретушшю і без - абсолютно різні жінки: "Я б ніколи вас не впізнала! Що з людьми робить природа!", "Що з обличчям?", "Та не може цього бути", "Хто це?", "Навіщо ви викладаєте себе в такому вигляді?", "Сумний вигляд" тощо.

Альбіна Джанабаєва без макіяжу - який зараз вигляд має дружина Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Віра Брежнєва вперше за багато років змінила імідж, чим не на жарт здивувала шанувальників, адже такою її ще ніхто не бачив.

Також блогер-пліткар Беспалов назвав свою версію причини, через яку розлучилися Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров. За його словами, каменем спотикання став інший чоловік.

Читайте також:

Хто така Альбіна Джанабаєва? Альбіна Джанабаєва - російська співачка, актриса і телеведуча. Колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" (2004-2013).

За даними російського журналу "СтарХіт", 2014 року зареєструвала шлюб із Валерієм Меладзе. У листопаді 2018 року Джанабаєва і Меладзе вперше дали спільне інтерв'ю, в якому розповіли про своє сімейне життя.

Джанабаєва так і не висловила свою позицію про війну, яку розв'язала терористична Росія в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред