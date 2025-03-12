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Латвія скасувала концерт і заборонила в'їзд популярному в Росії співаку

Олена Кюпелі
12 березня 2025, 14:02
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Тепер у Європі не раді навіть копіям тих, хто підтримує війну в Україні.
Примірники Шатунова заборонили ввозити до Латвії
Копії Шатунова заборонили в'їзд до Латвії / Колаж Главред, фото РосЗМІ

Коротко:

  • Румунський співак не зможе виступати в Латвії
  • У чому причина рішення

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже ухвалила рішення внести двійника путініста Юрія Шатунова, який також активно використовує його репертуар, Іона Іоніце, до списку небажаних осіб для Латвійської Республіки відповідно.

У березні у Іоніки були заплановані виступи в Даугавпілсі та Ризі, повідомляє Міністерство.

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Іоніце заробив популярність виконуючи хіти Шатунова, а також на тому, що зовні схожий на нього. Як відомо, сам Шатунов збирався йти на фронт, щоб убивати мирних українців. Оскільки Латвія рішуче засуджує російську агресію 2014 року проти України та її територіальну неподільність, а також неспровокований і невиправданий повномасштабний військовий напад на Україну, навіть копії путініста тепер заборонено в'їзд до країни.

"Міністерство закордонних справ повторює заклик до організаторів публічних заходів завжди ретельно перевіряти репутацію та поведінку запрошених гостей, беручи до уваги та поважаючи принципову підтримку Латвією територіальної цілісності України", - повідомляє міністерство.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що в центрі Львова чоловік увімкнув на повну гучність пісні російського виконавця Юрія Шатунова. Його довелося втихомирювати за допомогою поліції.

Раніше концертний директор співака Аркадій Кудряшов розповів про його останні години перед смертю. "Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Усе сталося дуже швидко", - сказав чоловік.

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