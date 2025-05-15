Жінка - не людина: актор-путініст Кузя з "Універу" принизив усіх росіянок

Путініст Гогунський зганьбився зашкварною заявою.

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Путініст Гогунський ошелешив висловлюванням / Колаж Главред, фото Instagram/gogunskv

Коротко:

Що заявив Віталій Гогунський

Як відреагували росіянки

Російський актор українського походження Віталій Гогунський, який знявся в популярному російському серіалі "Універ" у ролі спортсмена Кузі, а також підтримує жорстокий напад Росії на Україну, опустив усіх росіянок жіночої статі.

У центрі уваги недалекий путініст опинився після інтерв'ю в подкасті "Краснова знає", пишуть російські пропагандисти.

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Зокрема, актор, обговорюючи свої музичні захоплення і роботу в серіалі, несподівано висловив сексистські погляди на стосунки між чоловіком і жінкою.

Кузя з Універу опустив росіянок / Фото Instagram/gogunskv

Зокрема, на думку актора, жінка не має права перебувати поруч із чоловіком у поганому настрої.

"У тебе поганий настрій? Іди в садок одразу. Різко, жорстко, але жінка не має права при чоловікові перебувати в поганому настрої. У мене по-іншому не вийде і не буде. Якщо жінка в поганому настрої поруч зі своїм чоловіком, щось не так, її щось не влаштовує, значить, або ти їй не підходиш, або вона", - заявив актор-сексист.

Своїми висловлюваннями він викликав шквал критики - росіянки образилися на Гогунського, який за рівнем інтелекту відмінно вписався в роль Кузі.

Гогунський у всій красі / Скриншот відео

"Звичайно, жінка ж не людина, у неї немає почуттів і емоцій, вона завжди посміхається і в гарному настрої, заводське налаштування, так би мовити", - обурюються в коментарях.

Інша користувачка взагалі запропонувала чоловікам російської естради заборонити висловлювати свої думки.

Зазначимо, що сам Гогунський уже двічі розлучений і має доньку. Однак ні дружина, ні дочка не спілкуються з актором.

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Раніше підозру від СБУ отримав російський актор, який закликав до війни проти України Віталій Гогунський, який зіграв у російському серіалі "Універ" роль Кузі.

Нагадаємо, раніше Віталій Гогунський, видав на пропагандистському телеканалі "Россия 1" порцію маячні і вигадок про Революцію Гідності 2014 року.

За його словами, на Майдані мітингувальникам у чай підмішували наркотики - щоб нібито розлютити їх і надихнути на боротьбу.

Крім того, він їздив на територію окупованого Донбасу, де намагався своїми піснями підтримувати окупантів, які обстрілюють його рідні землі.

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Хто такий Віталій Гогунський Віталій Гогунський - російський актор кіно і телебачення, співак, композитор, продюсер і телеведучий. Народився в Полтавській області в Україні. Прославився завдяки ролі Едуарда Кузьміна (або просто Кузі) в телевізійних серіалах "Універ", "Універ. Нова общага" та "Універ. 13 років потому". Активно підтримує загарбницьку політику терориста Путіна проти України.

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