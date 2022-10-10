"Богохульство, злодійство, розпуста": Кіркоров і Корчевніков влаштували розбірки через війну в Україні

Кіркоров і Корчевников влаштували розбірки через війну в Україні / скріншот

Російський пропагандист Борис Корчевніков і співак Філіп Кіркоров влаштували заочну перепалку.

Днями артиста, який підтримує війну в Україні, Корчевніков звинуватив у вибуху на Кримському мості. Він вважає, що невдачі у російської армії почалися після... богохульства Кіркорова.

"У книзі святого Миколая Сербського "Війна і Біблія" все досконально про це сказано. Святитель Миколай, в причинах невдач і програшів на війні, на перше місце поставив — богохульство. Потім вже - злодійство, розпуста та інше", - видав Корчевніков, засуджуючи танці Кіркорова з хрестом.

Відповісти пропагандистові вирішив адвокат Кіркорова Олександр Добровінський.

"Філіп Кіркоров не збирається подавати в суд на Бориса Корчевнікова і не тримає на нього зла. Якщо буде необхідно, Я можу влаштувати їм зустріч, щоб особисто все обговорити і вирішити", - заявив юрист.

Нагадаємо, раніше Домробітниця Люся, яка понад 20 років працювала на Філіпа Кіркорова, вирішила розповісти подробиці особистого життя співака.

Жінка зізналася, що її колишній бос (вона вже 2 роки не працює у Кіркорова) - однолюб, але міг пов'язати своє життя з багатьма знаменитостями.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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