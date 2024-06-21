12 років в'язниці: СБУ почала полювання на Кузю із серіалу "Універ"

Гогунському загрожує 12 років тюремного ув'язнення.

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Гогунському загрожує 12 років в'язниці / Колаж Главред, фото фільм.ру

Підозру від СБУ отримав російський актор, який закликав до війни проти України Віталій Гогунський, який зіграв у російському серіалі "Універ" роль Кузі.

Як ідеться на сторінці відомства у Facebook, служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта Віталія Гогунського, який публічно підтримує збройну агресію Росії проти України.

"Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України. При цьому виступає з патріотичними піснями на концертах перед сім'ями учасників так званого "сво" і перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України", - пишуть силовики.

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Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни Росії проти України на медіа майданчиках рупорів кремля.

Хто такий Віталій Гогунський Віталій Гогунський - російський актор кіно і телебачення, співак, композитор, продюсер і телеведучий. Народився в Полтавській області в Україні. Прославився завдяки ролі Едуарда Кузьміна (або просто Кузі) в телевізійних серіалах "Універ", "Універ. Нова общага" та "Універ. 13 років потому". Активно підтримує загарбницьку політику терориста Путіна проти України.

Він також під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників і героїзував їхню участь у війні проти України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його вибухової діяльності проти України. Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі злочини йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури", - написали в СБУ.

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