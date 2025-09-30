Рус
Замахнувся на борщ і Київ: путініст Газманов розлютив українців витівкою

Христина Трохимчук
30 вересня 2025, 16:06
260
Російський співак і пропагандист Олег Газманов зазіхнув на святе для українців.
Олег Газманов
Олег Газманов зробив скандальну заяву / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Газманов

Ви дізнаєтеся:

  • Олег Газманов взяв участь у "найросійському тренді"
  • Що наговорив путініст

Російський співак-путініст Олег Газманов вирішив укотре підіграти кремлівській пропаганді і зганьбився в мережі. Пропагандист узяв участь у челенджі в TikTok і вирішив приписати країні-агресору символи української культури.

На початку відео Газманов зробив вигляд, що не розуміє іноземного слова "тренд", попросивши журналіста говорити з ним російською мовою. Але на цьому фейли Олега не закінчилися: він продемонстрував приголомшливу здатність російської пропаганди красти.

відео дня
Олег Газманов
Олег Газманов привласнив борщ РФ / Скрін із відео: TikTok

Спочатку Газманов назвав "найбільш російським супом" український борщ, який з липня 2022 року є зареєстрованим ЮНЕСКО як надбання України. Співак привласнив країні-агресору і традиційну закуску з хлібом, салом і цибулею.

Він також заніс до цього списку квас, перша письмова згадка про який датується 989 роком часів Київської Русі, і навіть Київ, назвавши його, згідно з пропагандистськими тезами, "найбільш російським містом". Про те, як російська армія полягла в полях і лісах під Києвом, який погрожувала взяти за три дні, співак посоромився згадати.

Олег Газманов
Олег Газманов назвав Київ російським / Скрін із відео: TikTok

Абсурдні заяви Газманова викликали негативну реакцію в коментарях. Українці резонно зауважили, що злодійство - це все, на що здатна країна-агресор.

Олег Газманов
Олег Газманов обурив українців/ Скрін із відео: TikTok
Олег Газманов
Олег Газманов назвав борщ російським / Скрин із відео: TikTok
Олег Газманов
Коментатори засудили Газманова / Скрін з відео: TikTok

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Олег Газманов, відомий своєю підтримкою війни РФ проти України, позбувся колосальної суми грошей. За даними пропагандистських ЗМІ, артист втратив майже 600 мільйонів рублів (близько 7 мільйонів доларів), вклавшись у сумнівний проект.

Також Філіп Газманов, старший син російського співака Олега Газманова, який яро підтримує війну проти України, відмовився від прізвища прийомного батька. Молодий чоловік взяв дівоче прізвище матері - тепер у всіх документах він значиться як Муравйов.

Олег Газманов

Олег Газманов - російський співак-путініст. Підтримав анексію Криму в 2014 році. У 2015 артиста блокували в Мережі за звинуваченням у мілітаризмі. Через підтримку вторгнення рф в Україну 5 березня 2022 року оголошено в міжнародний розшук; в Україні на нього завели кримінальну справу за зазіхання на територіальну цілісність України. З 6 жовтня 2022 року перебуває під санкціями всіх країн ЄС, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

