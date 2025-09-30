"Американська" донька Фреймут заговорила про повернення в Україну

Злата Мітчелл розповіла, коли буває в країні.

https://glavred.net/starnews/amerikanskaya-doch-freymut-zagovorila-o-vozvrashchenii-v-ukrainu-10702595.html Посилання скопійоване

Злата Мітчелл зараз - донька Фреймут заговорила про Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlatamitchellll

Коротко:

Злата Мітчелл зараз живе в США

Донька Ольги Фреймут відповіла, чи планує повертатися в Україну

19-річна Злата Мітчелл, старша донька української ведучої Ольги Фреймут, понад п'ять років живе у США. Там дівчина здобуває освіту та робить перші кроки у творчій кар'єрі - її цікавлять кіно та режисура.

Мітчелл не раз зазначала, що Каліфорнія стала для неї другою домівкою. Про те, чи планує вона повертатися на батьківщину, в Україну, Злата розповіла у своєму блозі в Instagram.

відео дня

Вона поки не будує конкретних планів, але вважає перебування в рідній країні життєвою необхідністю. "Я вдома двічі на рік! Дуже вдячна за можливість повертатися. Це просто найцінніше почуття в моєму житті. Мені потрібно бути в Києві хоча б 2-3 місяці на рік, щоб повноцінно себе відчувати. Я ніколи не планувала і не хотіла таких далеких перерв від дому в своєму житті", - написала Злата Мітчелл.

Злата Мітчелл зараз - донька Фреймут заговорила про Україну / instagram.com/zlatamitchellll

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що співачка Джамала жорстко впала зі сцени. Подробиці інциденту, який обернувся для неї травмою, в соціальних мережах розкрила сама артистка.

Також український музичний продюсер Олена Мозгова змінила імідж і помолодшала на очах. З новою зачіскою донька Миколи Мозгового скинула щонайменше 10 років.

Читайте також:

Про персону: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред