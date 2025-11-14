Юрія Дудя засудили до тюремного терміну

Російський журналіст Юрій Дудь може опинитися у в'язниці.

Юрія Дудя засудили до в'язниці / Колаж Главред, фото Instagram/yurydud

Коротко:

За що можуть посадити Дудя

Який термін йому загрожує

Відомий російський журналіст і блогер Юрій Дудь, який вважає себе опозиційним і нібито виступає проти нападу Росії на Україну, засуджений майже до двох років в'язниці.

Як повідомляють російські пропагандисти, мировий суддя Басманного району Москви заочно засудив журналіста Юрія Дудя (визнаний у Росії іноагентом) до 1 року 10 місяців колонії загального режиму за невиконання обов'язків, які накладаються цим статусом.

У прокуратурі Москви повідомили, що Дудя визнано винним за ч. 2 ст. 330.1 КК (ухилення від виконання обов'язків, передбачених законодавством Росії про іноагентів).

Юрій Дудь може бути у в'язниці / Фото РБК

"Кримінальну справу порушено за матеріалами перевірки прокуратури Москви і розглядалася судом у загальному порядку кримінального судочинства за відсутності підсудного, який перебуває в розшуку. Щодо Дудя заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - сказали в наглядовому відомстві.

Юрія Дудя визнано іноагентом / скріншот із відео

За даними прокуратури, Дудь протягом року двічі притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 19.34 КпАП (Порушення порядку діяльності іноземного агента). Журналіст "перебуваючи за межами Російської Федерації, в порушення порядку діяльності іноземного агента в травні 2025 року опублікував два матеріали в одному з месенджерів без вказівки на те, що вони створені або розповсюджені фізичною особою, яка виконує функції іноземного агента, або стосуються її діяльності".

Раніше Главред, відомий російський журналіст і блогер Юрій Дудь виставив на продаж свою квартиру в Москві. Після того, як росія розв'язала повномасштабну війну на території України, він поїхав в іншу країну і, мабуть, не планує повертатися на батьківщину.

Раніше також раніше російський блогер і журналіст Юрій Дудь, який публічно підтримав Україну, присвятив свій новий випуск біженцям з України. У новому сюжеті він показав, як його друзі-росіяни, які живуть у Будапешті, допомагають біженцям з України.

Про персону: Юрій Дудь Юрій Дудь - російський журналіст, відеоблогер, теле- і радіоведучий. Один із колишніх головних редакторів видання Sports.ru]. Починав кар'єру як спортивний журналіст.

