Юлія Саніна вперше зізналася, як її чоловік опинився за кордоном під час війни

Саніну хейтять за те, що вона "вивезла" Бебко.

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Юлія Саніна розповіла, як виїхав з України Вал Бебко / колаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Коротко:

Юлія Саніна опублікувала фото закордонного відпочинку з сім'єю

Зірці дорікнули в тому, що вона вивезла чоловіка за кордон

Вона відповіла, як Вал Бебко опинився не в Україні

Солістка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна у своєму болі в Instagram показала, як із чоловіком, концертним директором колективу і музикантом Валом (Валерієм) Бебком, та їхнім спільним сином проводить зимові свята на гірськолижному курорті за кордоном. На жаль, порадіти за артистів змогли далеко не всі.

У коментарях Саніній дорікнули в тому, що під час повномасштабної війни її чоловік перебуває за кордоном. Також під сумнів підписників потрапила законність виїзду Бебка.

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Зірка рідко вступає в суперечки в коментарях, проте в цьому випадку вирішила заступитися за свою сім'ю. Вона пояснила, що переїзд за кордон стався ще до початку повномасштабної війни.

"Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення", - сухо зазначила Юлія Саніна. У подальші дебати з цього приводу вона вступати не стала.

Юлія Саніна розповіла, як виїхав з України Вал Бебко / instagram.com/the_hardkiss

Виїзд усієї чоловічої частини гурту The Hardkiss за кордон під час повномасштабної війни став популярною темою для обговорення після того, як блогер-пліткар Беспалов у своїх випусках не раз розповідав, мовляв артисти не в Україні, повертатися не планують і вже облаштовують своє життя за кордоном.

The Hardkiss активно давали благодійні концерти на користь ЗСУ, але не в Україні. У рідній країні сольну кар'єру співачки та ведучої активно розвиває сама Саніна.

The Hardkiss не виступають в Україні / instagram.com/the_hardkiss

До речі, відсутність новин про Вала Бебка в інформаційному просторі спершу пов'язували з проблемами в шлюбі з Юлією Саніною - парі приписували розставання, яке вони нібито ретельно приховують, щоб не нашкодити іміджу колективу. Тепер стало зрозуміло, що сім'я артистів живе на дві країни. Пара разом із 2009 року.

Юлія Саніна та Вал Бебко разом 16 років / instagram.com/the_hardkiss

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Хто така Юлія Саніна? Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

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