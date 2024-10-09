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Чоловік Саніної після 9 місяців мовчання та чуток про втечу вийшов на зв'язок

Анна Підгорна
9 жовтня 2024, 21:52
814
Вал Бебко поділився кадрами з нового закордонного туру The Hardkiss.
Вал Бебко, Юлія Саніна
The Hardkiss Вал Бебко - де зараз чоловік Юлії Саніної / колаж: Главред, фото: instagram.com/val_bebko

Український гурт The Hardkiss з початку повномасштабної війни в Україні дає благодійні концерти на користь ЗСУ та постраждалих від окупанта українців. Проте від виступів у самій Україні колектив утримується - сольний тур за майже три роки українського протистояння був тільки у Юлії Саніної.

Багатьом шанувальникам The Hardkiss це здалося підозрілим - особливо на тлі чуток про те, що вся чоловіча половина гурту на чолі з креативним директором, гітаристом і чоловіком Юлії Валом (Валерієм) Бебком виїхала з країни і повертатися нібито не планує. Про це не раз у своїх випусках повідомляв блогер-пліткар Беспалов.

Представники гурту це коментувати відмовляються, проте Бебко все ж зник з інформаційного простору майже на рік - останній пост чоловіка Саніної датується січнем 2023 року. На зв'язок із шанувальниками він вийшов лише зараз - під час північноамериканського туру The Hardkiss.

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В Instagram він опублікував серію фото, включно із селфі та фото Orpheum Theatre у Лос-Анджелесі, де гурт давав концерт 6 жовтня. Негативні коментарі під цим постом, у яких фанати обурені його виїздом з України під час повномасштабної війни, скрупульозно видаляються.

Вал Бебко
The Hardkiss Вал Бебко - де зараз чоловік Юлії Саніної / instagram.com/val_bebko

Хто така Юлія Саніна?

Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

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Раніше українська співачка СолоХа вперше озвучила ім'я свого чоловіка - батька її другої дитини. До цього вона приховувала обранця через особливості його роботи.

Також стало відомо, що Дмитро Ступка не витримав навіть дня роботи в США і зірвав здоров'я - за кордоном акторові довелося працювати у фірмі з перевезення меблів.

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