Чоловік Саніної після 9 місяців мовчання та чуток про втечу вийшов на зв'язок

Український гурт The Hardkiss з початку повномасштабної війни в Україні дає благодійні концерти на користь ЗСУ та постраждалих від окупанта українців. Проте від виступів у самій Україні колектив утримується - сольний тур за майже три роки українського протистояння був тільки у Юлії Саніної.
Багатьом шанувальникам The Hardkiss це здалося підозрілим - особливо на тлі чуток про те, що вся чоловіча половина гурту на чолі з креативним директором, гітаристом і чоловіком Юлії Валом (Валерієм) Бебком виїхала з країни і повертатися нібито не планує. Про це не раз у своїх випусках повідомляв блогер-пліткар Беспалов.
Представники гурту це коментувати відмовляються, проте Бебко все ж зник з інформаційного простору майже на рік - останній пост чоловіка Саніної датується січнем 2023 року. На зв'язок із шанувальниками він вийшов лише зараз - під час північноамериканського туру The Hardkiss.
В Instagram він опублікував серію фото, включно із селфі та фото Orpheum Theatre у Лос-Анджелесі, де гурт давав концерт 6 жовтня. Негативні коментарі під цим постом, у яких фанати обурені його виїздом з України під час повномасштабної війни, скрупульозно видаляються.
Хто така Юлія Саніна?
Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше українська співачка СолоХа вперше озвучила ім'я свого чоловіка - батька її другої дитини. До цього вона приховувала обранця через особливості його роботи.
Також стало відомо, що Дмитро Ступка не витримав навіть дня роботи в США і зірвав здоров'я - за кордоном акторові довелося працювати у фірмі з перевезення меблів.
Читайте також:
- Пивоваров зі сльозами на очах розповів, що окупанти знищили його будинок
- У Камалії новий роман - співачка поділилася подробицями
- Новий бойфренд-військовий Лесі Нікітюк прокоментував службу дівчат в армії
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред