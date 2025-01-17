Замішані військові та блогери: стало відомо, хто побив співака Wellboy

Ви дізнаєтеся:
- На зв'язок вийшов свідок бійки
- Він розповів подробиці події
З'явилися нові подробиці інциденту з українським співаком Антоном Wellboy, якого 13 січня побили в Києві.
Нападник вийшов на зв'язок і зізнався, що був учасником бійки, а також розкрив причину, через яку сталося побиття артиста, йдеться в сюжеті "ЖВЛ Представляє", пише Главред.
Нападником виявився український блогер, а свідком подій став Антон "Джигіт" Гаспарян, який прибув туди в компанії товаришів, включно з двома блогерами, які раніше займалися підтримкою українських захисників. У ресторані вони випадково зустрілися з Wellboy, і один із військових, знайомий зі співаком, запропонував провести трохи часу разом.
Однак незабаром між військовим і артистом виник конфлікт. Як стверджує "Джигіт", Wellboy проявляв агресію і неповагу до захисників, ображаючи їх грубою лексикою і поводячись зневажливо.
"Налетів на нього, завдав кілька ударів. Після чого ми зібралися і пішли. А він все одно до нас кричав, матюкався, але ми не хотіли продовжувати цей конфлікт," - додав Гаспарян.
Після цього захисники вирішили покинути заклад, незважаючи на нецензурні вигуки з боку співака. Однак блогер Лелик, який перебував у компанії захисників, не витримав напруги і вступив у конфлікт із Wellboy.
"Він підбіг до нього, завдав кілька ударів. Після цього ми зібралися і пішли. Wellboy продовжував викрикувати образи і нецензурні слова, але ми не хотіли погіршувати ситуацію і вирішили не продовжувати конфлікт", - додав Гаспарян.
Нагадаємо, інцидент стався в ніч на 13 січня. Як повідомив артист, його сильно побили "люди в мілітарі формі". Те, що сталося, потрапило на відео, яке є на руках у Вельбоя. У лікарні зірці надали першу допомогу і зафіксували забої та садна м'яких тканин голови. Їх же співак показав у своєму блозі.
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