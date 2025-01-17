"Круто": хто став десятою фіналісткою нацвідбору на "Євробачення 2025"

Артистка вийшла у фінал конкурсу.

https://glavred.net/stars/kruto-kto-stal-desyatoy-finalistkoy-nacotbora-na-evrovidenie-2025-10631522.html Посилання скопійоване

Фіналісти українського нацвідбору на "Євробачення 2025" / фото: instagram.com Євробачення Україна

Ви дізнаєтеся:

Fiїnka пройшла до фіналу нацвідбору на "Євробачення 2025"

Як українці голосували за фіналістів

Українська співачка Fiїnka стала десятою учасницею українського нацвідбору на "Євробачення 2025", за неї проголосували українці в "Дії".

Новину опублікувала в соцмережах конкурсу.

відео дня

"Десятку фіналістів Нацвідбору 2025 року в Дії закрила FIINKA. Ви дали FIINKA 79 699 голосів в опитуванні Дії. А всього проголосували 262 170 користувачів. Майже третина за одну виконавицю - круто! Хто вирушить представляти Україну на Євробаченні в Базелі, визначте вже 8 лютого", - написали в пості.

Загалом у глядацькому онлайн-голосуванні, яке тривало з 13-го до 17 січня, взяло участь понад 262 тис. українців.

Євробачення-2025 - останні новини

Раніше Главред розповідав, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2024, і яке місце на конкурсі посів Артем Котенко, юний артист з України, з піснею "Hear Me Now" ("Дім").

Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Гейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред