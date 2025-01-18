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Актор-захисник розповів, що його дружина зібралася на фронт

Олена Кюпелі
18 січня 2025, 11:52оновлено 18 січня, 13:10
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Його дружина-актриса вже щосили допомагає ЗСУ, а тепер хоче навчиться нової професії.
Дмитро Сова розповів про плани дружини
Дмитро Сова розповів про плани дружини / Колаж Главред, скріншот, фото instagram.com/daryaleheida

Ви дізнаєтеся:

  • Яку професію хоче освоїти дружина артиста
  • Що він про це думає

Зірка стрічки "Село на мільйон", український актор і військовослужбовець Дмитро Сова розповів про те, що його дружина хоче поповнити лави ЗСУ.

В інтерв'ю Аліні Дротюк чоловік заявив, що його дружина, актриса Даша Легейда раніше планувала стати бойовим медиком. Проте, цьому заважали серйозні проблеми з коліном.

Тому його дружина хоче навчитися керувати дронами. У свою чергу, Дмитро з розумінням ставиться до такого вибору коханої.

"Вона зараз думає, де можна навчитися на оператора БпЛА. Вона вже розуміє, якщо вона не вивезе це фізично через суглоби, то вона хоче хоч так допомогти. Я кажу: "Добре, якщо хочеш, я тобі знайду підрозділ, який навчає дівчат". Колись спілкувався з однією пані, яка нас навчала, вона каже: "Так, чоловіки дуже класно літають, але є дівчата, їх небагато, снайпери й оператори БпЛА, які якщо беруться за цю справу, дуже класно це роблять". Я не відмовляю - якщо вона хоче опанувати цю навичку, то, будь ласка", - розповів військовослужбовець в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Крім того, акторка не сидить на місці й зараз, а допомагає. "Розумію, що вона дуже багато користі приносить тут: збори закриває, вона дуже допомагає постійно. Нехай вчиться. Адже це теж спілкування, дуже багато цікавих людей. Я думаю, що нехай буде".

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Нагадаємо, раніше Главред писав про бійку, в яку потрапив співак Вельбой. Інцидент зі співаком Вельбой стався в ніч на 13 січня. Як повідомив артист, його сильно побили "люди в мілітарі формі". Те, що сталося, потрапило на відео, яке є на руках у Вельбоя. У лікарні зірці надали першу допомогу і зафіксували забої та садна м'яких тканин голови. Їх же співак показав у своєму блозі.

Також відомий ведучий Тимур Мірошниченко розповів, що чекає на втікача Потапа після його оголошення про міні-тур США, де він планує виконувати старі пісні вже давно закритих проєктів.

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