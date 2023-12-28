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Фронтвумен The Hardkiss знаходиться на межі розлучення з чоловіком - ЗМІ

Анна Підгорна
28 грудня 2023, 15:34
Представник Юлії Саніної прокоментував чутки про кризу в шлюбі співачки.
Юлія Саніна, Вал Бебко
Юлія Саніна і Вал Бебко переживають сімейну кризу, заявляє Беспалов / колаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/val_bebko

Хіт-парад зіркових розлучень-2023 може поповнитися під кінець року ще одним пунктом: блогер-пліткар Беспалов розповів, що шлюб фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної і креативного директора і гітариста Вала (Валерія) Бебко зараз переносить серйозну кризу.

За словами блогера, артистка зараз переживає творчі та особисті трансформації, що вибивається зі звичного ритму життя з чоловіком, який звик приймати домінуючу позицію в їх парі. Мова навіть зайшла про розлучення, але Саніна і Бебко не готові так швидко здаватися, і всіма силами намагаються зберегти шлюб.

"Юлія розуміє, що її стосунки доходять до якогось логічного завершення. ... вона виросла, змінилася як особистість, як жінка. І зараз думки щодо розвитку у Вала і Юлії відрізняються. Тому не можу сказати, що вони розлучаються прямо зараз, але вони переживають дуже складну кризу", - говорить Беспалов.

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Представник гурту The Hardkiss Єгор Кір'янов в бесіді з ТСН.uа прокоментував чутки про те, що Юлія і Вал знаходяться на межі розлучення.

"На сьогоднішній день немає українця, який би не проживав складний період. Але чутки про розлучення не відповідають дійсності. Ми вважаємо, що в країні достатньо більш важливих тем для обговорення, ніж особисте життя Юлії", - зазначає менеджер зірок.

Бебко і Саніна разом з 2009 року. У них є спільний син Данило, якому зараз 8 років.

Раніше 48-річна українська співачка і музичний продюсер Наталя Могилевська зробила зізнання про материнство та складнощі на шляху до особистого щастя.

Також співак Melovin розповів, чи перебуває зараз у романтичних стосунках. Артист зазначив, що, серед іншого, він із задоволенням і вдячністю приймає залицяння шанувальників і шанувальниць.

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