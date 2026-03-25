"Прощавай, друже": помер відомий український актор

Віталій Кірсанов
25 березня 2026, 15:43
У творчому доробку актора — численні ролі в українських фільмах і серіалах.
Олег Гусєв помер у віці 56 років
Олег Гусєв помер у віці 56 років / колаж: Главред, фото: facebook.com/oleg.gusiev

Український актор Олег Гусєв помер у віці 56 років після тривалої боротьби з хворобою. Сумну новину опублікував його друг і колега, гуморист Вадим Мічковський, відомий під псевдонімом Дядя Жора, у своєму Instagram.

Дядя Жора поділився зворушливим дописом і спільним фото з актором, висловивши співчуття рідним і близьким та зазначивши, що Гусєв був людиною з великим серцем, яка завжди об'єднувала навколо себе друзів і дарувала позитив.

"Прощавай, друже Олег… Світла пам'ять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, друзів і об'єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця і позитиву вистачало на всіх. Ми дуже чекали, що ти одужаєш… Спочивай, Олег. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким", — написав шоумен.

Прощання з Олегом Гусєвим відбулося 24 березня в монастирі на території Ботанічного саду. Після церемонії тіло актора було доставлено до крематорію на Байковому кладовищі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Олег Гусєв

Олег Гусєв народився в місті Біла Церква і здобув освіту в Білоцерківському національному аграрному університеті, проте все життя присвятив акторській кар'єрі. У його творчому доробку — численні ролі в українських фільмах і серіалах, серед яких "Носоріг", "Я працюю на кладовищі", "У тій області небес" і "Васька Немешаєв".

В останні роки він працював з компанією FILM.UA Group, продовжуючи активно зніматися і залишаючись улюбленцем глядачів.

Рада "заблокована": депутати влаштували демарш та висунули умови, чим це загрожує

17:25Україна
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
