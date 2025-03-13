"У нас складнощі": екскомік із Кварталу-95 висловився про президента Зеленського

Короткий зміст:
- Олександр Еллерт працював на Студії Квартал-95 з Володимиром Зеленським
- Шоумен розповів, яким бачить президента України зараз
Український комік і переможець першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт після участі в проєкті "Розсміши коміка" (2014, 2015) отримав від Євгена Кошового та Володимира Зеленського (який на той момент ще не був президентом України - прим. редактора) пропозицію щодо роботи на Студії Квартал-95 у якості автора жартів та скетчів. На цій роботі Еллерт залишався до березня 2022 року.
Сьогодні він не приховує своєї вдячності українському гаранту - Володимир Олександрович імпонував йому, коли вони працювали разом, і імпонує сьогодні, коли править Україною у важкий воєнний час. Про це комік розповів під час свого нещодавнього стендап-виступу, відео якого з'явилося в Instagram.
"Я не знаю, що буде з моєю країною. Можливо, у нас якісь складнощі. Але як президент і лідер він показав, що такий самий, як він на роботі, яким я його знаю. Я пишався вчора своїм президентом. Це супер. Не всі присутні можуть пишатися президентом своєї країни, тому у вас є унікальна можливість пишатися моїм президентом", - заявив Еллерт.
Повне відео на каналі STARS UA.
Олександр Еллерт виїхав з України після початку повномасштабної війни. У серпні 2022 року стало відомо, що він осів у Каліфорнії, США. Через свій від'їзд комік зіткнувся з хвилею хейту, нерідко його таврують втікачем. Утім, Еллерт стверджує, що покинув країну офіційно, і без допомоги впливових патронів. Про це також говорив його близький друг, комік Андрій Рибак. Він припустив, що приводом для виїзду стало слабке здоров'я Олександра Еллерта.
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Що таке Холостячка?
Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.
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