"У нас складнощі": екскомік із Кварталу-95 висловився про президента Зеленського

Александр Еллерт прокоментував лідерські якості українського гаранта.

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Олександр Еллерт висловився про Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

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Олександр Еллерт працював на Студії Квартал-95 з Володимиром Зеленським

Шоумен розповів, яким бачить президента України зараз

Український комік і переможець першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт після участі в проєкті "Розсміши коміка" (2014, 2015) отримав від Євгена Кошового та Володимира Зеленського (який на той момент ще не був президентом України - прим. редактора) пропозицію щодо роботи на Студії Квартал-95 у якості автора жартів та скетчів. На цій роботі Еллерт залишався до березня 2022 року.

Сьогодні він не приховує своєї вдячності українському гаранту - Володимир Олександрович імпонував йому, коли вони працювали разом, і імпонує сьогодні, коли править Україною у важкий воєнний час. Про це комік розповів під час свого нещодавнього стендап-виступу, відео якого з'явилося в Instagram.

відео дня

"Я не знаю, що буде з моєю країною. Можливо, у нас якісь складнощі. Але як президент і лідер він показав, що такий самий, як він на роботі, яким я його знаю. Я пишався вчора своїм президентом. Це супер. Не всі присутні можуть пишатися президентом своєї країни, тому у вас є унікальна можливість пишатися моїм президентом", - заявив Еллерт.

Олександр Еллерт висловився про Володимира Зеленського / instagram.com/ellert_a

Повне відео на каналі STARS UA

Олександр Еллерт виїхав з України після початку повномасштабної війни. У серпні 2022 року стало відомо, що він осів у Каліфорнії, США. Через свій від'їзд комік зіткнувся з хвилею хейту, нерідко його таврують втікачем. Утім, Еллерт стверджує, що покинув країну офіційно, і без допомоги впливових патронів. Про це також говорив його близький друг, комік Андрій Рибак. Він припустив, що приводом для виїзду стало слабке здоров'я Олександра Еллерта.

Олександр Еллерт у Каліфорнії / instagram.com/ellert_a

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