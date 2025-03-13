Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"У нас складнощі": екскомік із Кварталу-95 висловився про президента Зеленського

Анна Підгорна
13 березня 2025, 23:47
140
Александр Еллерт прокоментував лідерські якості українського гаранта.
Олександр Еллерт
Олександр Еллерт висловився про Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

Короткий зміст:

  • Олександр Еллерт працював на Студії Квартал-95 з Володимиром Зеленським
  • Шоумен розповів, яким бачить президента України зараз

Український комік і переможець першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт після участі в проєкті "Розсміши коміка" (2014, 2015) отримав від Євгена Кошового та Володимира Зеленського (який на той момент ще не був президентом України - прим. редактора) пропозицію щодо роботи на Студії Квартал-95 у якості автора жартів та скетчів. На цій роботі Еллерт залишався до березня 2022 року.

Сьогодні він не приховує своєї вдячності українському гаранту - Володимир Олександрович імпонував йому, коли вони працювали разом, і імпонує сьогодні, коли править Україною у важкий воєнний час. Про це комік розповів під час свого нещодавнього стендап-виступу, відео якого з'явилося в Instagram.

відео дня

"Я не знаю, що буде з моєю країною. Можливо, у нас якісь складнощі. Але як президент і лідер він показав, що такий самий, як він на роботі, яким я його знаю. Я пишався вчора своїм президентом. Це супер. Не всі присутні можуть пишатися президентом своєї країни, тому у вас є унікальна можливість пишатися моїм президентом", - заявив Еллерт.

Олександр Еллерт
Олександр Еллерт висловився про Володимира Зеленського / instagram.com/ellert_a

Повне відео на каналі STARS UA.

Олександр Еллерт виїхав з України після початку повномасштабної війни. У серпні 2022 року стало відомо, що він осів у Каліфорнії, США. Через свій від'їзд комік зіткнувся з хвилею хейту, нерідко його таврують втікачем. Утім, Еллерт стверджує, що покинув країну офіційно, і без допомоги впливових патронів. Про це також говорив його близький друг, комік Андрій Рибак. Він припустив, що приводом для виїзду стало слабке здоров'я Олександра Еллерта.

Александр Еллерт у Каліфорнії
Олександр Еллерт у Каліфорнії / instagram.com/ellert_a

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про нову кар'єру Олени Кравець. Після відходу зі Студії Квартал-95 артистка пробує свої сили в нових творчих напрямках.

Також турецький бізнесмен і колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав, з ким відпочиває в Туреччині. Супутницю він називає своїм "нескінченним коханням".

Читайте також:

Що таке Холостячка?

Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Олександр Еллерт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗМІ дізналися, чому Кіта Келлога виключили з мирних переговорів

ЗМІ дізналися, чому Кіта Келлога виключили з мирних переговорів

00:48Світ
На фоні переговорів у Москві команда Трампа посилює санкції проти РФ - CBSN

На фоні переговорів у Москві команда Трампа посилює санкції проти РФ - CBSN

23:42Світ
Україна представила США свої "червоні лінії": яка переговорна позиція у Києва

Україна представила США свої "червоні лінії": яка переговорна позиція у Києва

22:22Політика
Реклама

Популярне

Більше
Весілля Лорак: співачка одягла майже ідентичну сукню на друге одруження

Весілля Лорак: співачка одягла майже ідентичну сукню на друге одруження

Гороскоп на сьогодні 14 березня: Ракам - щастя, Козерогам - приємна зустріч

Гороскоп на сьогодні 14 березня: Ракам - щастя, Козерогам - приємна зустріч

Росія офіційно відмовилась від перемир'я: чого чекати Україні та як реагують США

Росія офіційно відмовилась від перемир'я: чого чекати Україні та як реагують США

Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря: "трусить" понад 10 днів

Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря: "трусить" понад 10 днів

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:48

ЗМІ дізналися, чому Кіта Келлога виключили з мирних переговорів

00:44

"У нас були чудові стосунки": Трамп заговорив про діалог з Кім Чен Ином

13 березня, четвер
23:47

"У нас складнощі": екскомік із Кварталу-95 висловився про президента Зеленського

23:42

На фоні переговорів у Москві команда Трампа посилює санкції проти РФ - CBSN

22:58

ЄС пішов на поступки Угорщині для розблокування продовження санкцій проти РФ

Росія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - СнєгирьовРосія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - Снєгирьов
22:50

Ісаак Віджраку на весіллі з Ані Лорак розкрив подробиці свого особистого життя

22:39

"Вмикаю мозок": Катерина Усик зізналася, що відбувається в її шлюбі

22:22

Україна представила США свої "червоні лінії": яка переговорна позиція у Києва

22:07

Умови припинення вогню та "нюанси" Путіна: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:58

Лукашенко і Путін пригрозили НАТО ядерною війною і "військовими контрзаходами"

21:39

"Тане, висохла": що відбувається з Аллою Пугачовою

21:37

"Кіркоров, це ти?": Славу Дьоміна не впізнали після екстремального перетворення

21:35

Помилка, яку робить багато хто: чому не можна класти ноутбук на живіт

21:20

РФ підтягує серйозні резерви, на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію - ОВА

21:16

Кремль готує відмову від перемир'я: Зеленський назвав справжній страх ПутінаВідео

21:12

"Я увімкнула зірку": російська співачка вигнала Алібасова з номера готелю

20:56

Чи можна віддавати свій одяг іншим людям: відповідь священника

20:48

Можна залишитись без урожаю: яку картоплю не можна садити в УкраїніВідео

20:44

Лоліта Мілявська покинула РФ - що сталося

20:29

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїВідео

Реклама
20:20

Чому британці не зберігають яйця в холодильнику: відповідь здивує багатьох

20:13

Анна Кошмал народила: актриса назвала стать та ім'я малюка

20:10

"Анексія Гренландії відбудеться" - Трамп

19:46

Україну накриває похолодання: регіони заливатиме дощем

19:41

"Шпагат для РФ": про що говорили делегації США та України за закритими дверима

19:41

Чи поверне Україна Запорізьку АЕС і які території забере РФ: нові заяви Трампа

19:36

Від штрафу в 2500 грн до позбавлення прав: за яке порушення каратимуть суворіше

19:25

"США дотиснуть свій порядок денний": експерт сказав, на які поступки може піти Київ

19:11

Чому не можна дивитися собаці в очі: чітке пояснення дресирувальника

19:10

Путін затиснув медПогляд

18:22

Це план Трампа: США можуть ввести проти РФ найжорсткіші санкції

18:08

Путін згоден на припинення вогню в Україні на 30 днів, але є ряд нюансів

18:00

"Дві події вирішать все": чого чекати від Путіна після переговорів в Джидді

17:51

Українським водіям змінили правила зупинки: за що тепер загрожує "круглий" штраф

17:31

Назавжди: експерт розкрив слова Кейт Міддлтон після розставання з Вільямом

17:18

ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди: які території Україна отримає взамінВідео

17:17

Біля ЗАЕС гриміли вибухи: в МАГАТЕ вийшли із заявою щодо нестабільної ситуації

17:07

111-річна жінка розповіла, в чому секрет довголіття: всього дві звички

17:03

Як українські компанії шукають працівників за допомогою ШІ й про популярність віддаленої роботи: майбутнє HR на Alex Polin HR Summit 2025

17:01

Тепер офіційно: Дмитро Комаров зробив заяву про розлучення

Реклама
16:58

2 заборони, які в жодному разі не можна порушувати - прикмети 14 березня

16:55

Секретний син Лукашенка показався в Москві: який він має вигляд

16:50

"Путіну доведеться обирати": в ОП спрогнозували результати переговорів США з РФ

16:42

РФ не вдасться використати Покровськ, як аргумент під час переговорів - експерт

16:12

Росія офіційно відмовилась від перемир'я: чого чекати Україні та як реагують СШАВідео

15:59

Росія посилюватиме тиск: експерт назвав небезпечний напрямок фронтуВідео

15:50

"Найгірший будинок" в околиці став справжньою перлиною: весь ТікТок у захваті

15:22

США не можуть виступати проти ударів ЗСУ по Росії: Шейтельман пояснив чомуЕксклюзив

15:16

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

15:03

Сили безпілотних систем Збройних Сил України: становлення, розвиток і вплив на сучасну війну

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти