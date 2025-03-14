"Відірватись від землі": Наталія Могилевська впала під час концерту

Стисло:
- Під час концерту в Полтаві Наталія Могилевська втратила рівновагу і впала
- Відео зі своїм конфузом зірка самостійно виклала в Мережу
Українська співачка та музичний продюсер Наталія Могилевська на сцені вже 30 років. За цей час у її кар'єрі траплялися всілякі випадки, і вона навчилася елегантно виходити навіть із найнезручніших ситуацій.
Приміром, під час нещодавнього концерту в Полтаві зірка так активно витанцьовувала на сцені під пісню "Я танцювала", що не змогла втриматись на ногах і впала. На щастя, Наталія не постраждала - артисти її балету допомогли їй швидко піднятися.
Вставала Могилевська зі сміхом, і пізніше сама виклала відео свого падіння в TikTok. Зі здоровою самоіронією артистка зазначила, що так сильно схудла, що вже падає. У коментарях Наталію Могилевську підтримали шанувальники: "Хто не падав, той не піднімався. Наталка дуже гарненька стала і добряче так схудла", "Відриваюсь від землі", "Артист може вийти з будь-яких ситуацій... Браво, впали-встали, посміхнулись... і вперед", "Прикольна та справжня", "Голова обертом" пішла від концерту" і т.д.
Повне відео на каналі STARS UA.
За кілька днів до концерту Наталія Могилевська похизувалася у своєму блозі, що змогла скинути цілих 15 кілограмів. Співачка радіє своєму досягненню, адже тепер вона може одягати концертні вбрання часів участі в шоу "Танці з зірками". Успіхи Могилевської також з великим оптимізмом сприймають її шанувальники.
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Хто така Наталія Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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