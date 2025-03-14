"Відірватись від землі": Наталія Могилевська впала під час концерту

Могилевську потішила ця ситуація, і вона змогла обернути це собі на користь.

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Наталія Могилевська впала на сцені в Полтаві - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Під час концерту в Полтаві Наталія Могилевська втратила рівновагу і впала

Відео зі своїм конфузом зірка самостійно виклала в Мережу

Українська співачка та музичний продюсер Наталія Могилевська на сцені вже 30 років. За цей час у її кар'єрі траплялися всілякі випадки, і вона навчилася елегантно виходити навіть із найнезручніших ситуацій.

Приміром, під час нещодавнього концерту в Полтаві зірка так активно витанцьовувала на сцені під пісню "Я танцювала", що не змогла втриматись на ногах і впала. На щастя, Наталія не постраждала - артисти її балету допомогли їй швидко піднятися.

відео дня

Вставала Могилевська зі сміхом, і пізніше сама виклала відео свого падіння в TikTok. Зі здоровою самоіронією артистка зазначила, що так сильно схудла, що вже падає. У коментарях Наталію Могилевську підтримали шанувальники: "Хто не падав, той не піднімався. Наталка дуже гарненька стала і добряче так схудла", "Відриваюсь від землі", "Артист може вийти з будь-яких ситуацій... Браво, впали-встали, посміхнулись... і вперед", "Прикольна та справжня", "Голова обертом" пішла від концерту" і т.д.

Наталія Могилевська впала на сцені в Полтаві - деталі / tiktok.com/@nataliya_mogilevskaya

Повне відео на каналі STARS UA

За кілька днів до концерту Наталія Могилевська похизувалася у своєму блозі, що змогла скинути цілих 15 кілограмів. Співачка радіє своєму досягненню, адже тепер вона може одягати концертні вбрання часів участі в шоу "Танці з зірками". Успіхи Могилевської також з великим оптимізмом сприймають її шанувальники.

Наталія Могилевська похвалилася схудненням / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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