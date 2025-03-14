Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Відірватись від землі": Наталія Могилевська впала під час концерту

Анна Підгорна
14 березня 2025, 14:03
282
Могилевську потішила ця ситуація, і вона змогла обернути це собі на користь.
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська впала на сцені в Полтаві - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Стисло:

  • Під час концерту в Полтаві Наталія Могилевська втратила рівновагу і впала
  • Відео зі своїм конфузом зірка самостійно виклала в Мережу

Українська співачка та музичний продюсер Наталія Могилевська на сцені вже 30 років. За цей час у її кар'єрі траплялися всілякі випадки, і вона навчилася елегантно виходити навіть із найнезручніших ситуацій.

Приміром, під час нещодавнього концерту в Полтаві зірка так активно витанцьовувала на сцені під пісню "Я танцювала", що не змогла втриматись на ногах і впала. На щастя, Наталія не постраждала - артисти її балету допомогли їй швидко піднятися.

відео дня

Вставала Могилевська зі сміхом, і пізніше сама виклала відео свого падіння в TikTok. Зі здоровою самоіронією артистка зазначила, що так сильно схудла, що вже падає. У коментарях Наталію Могилевську підтримали шанувальники: "Хто не падав, той не піднімався. Наталка дуже гарненька стала і добряче так схудла", "Відриваюсь від землі", "Артист може вийти з будь-яких ситуацій... Браво, впали-встали, посміхнулись... і вперед", "Прикольна та справжня", "Голова обертом" пішла від концерту" і т.д.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська впала на сцені в Полтаві - деталі / tiktok.com/@nataliya_mogilevskaya

Повне відео на каналі STARS UA.

За кілька днів до концерту Наталія Могилевська похизувалася у своєму блозі, що змогла скинути цілих 15 кілограмів. Співачка радіє своєму досягненню, адже тепер вона може одягати концертні вбрання часів участі в шоу "Танці з зірками". Успіхи Могилевської також з великим оптимізмом сприймають її шанувальники.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська похвалилася схудненням / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська блогерка Таня Пренткович, яка стала фігуранткою скандалу через втечу її чоловіка за кордон під час повномасштабної війни, втретє стала мамою.

Також український актор, поет і учасник комік-трупи "Маски" Борис Барський дотепно припечатав зрадницю Евеліну Бльоданс за її "ура-патріотизм" і підтримку агресора.

Читайте також:

Хто така Наталія Могилевська?

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Наталія Могилевська новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Питання вступу України до НАТО вже не розглядається: Рютте здивував заявою

Питання вступу України до НАТО вже не розглядається: Рютте здивував заявою

15:51Політика
Сніг та різке похолодання: синоптик сказала, коли в Україні зміниться погода

Сніг та різке похолодання: синоптик сказала, коли в Україні зміниться погода

14:28Синоптик
Ми вже бачили перемир'я: в ЄС сказали, чи зможе РФ дотриматись режиму тиші

Ми вже бачили перемир'я: в ЄС сказали, чи зможе РФ дотриматись режиму тиші

13:17Війна
Реклама

Популярне

Більше
Назавжди: експерт розкрив слова Кейт Міддлтон після розставання з Вільямом

Назавжди: експерт розкрив слова Кейт Міддлтон після розставання з Вільямом

Ісаак Віджраку на весіллі з Ані Лорак розкрив подробиці свого особистого життя

Ісаак Віджраку на весіллі з Ані Лорак розкрив подробиці свого особистого життя

Українським водіям змінили правила зупинки: за що тепер загрожує "круглий" штраф

Українським водіям змінили правила зупинки: за що тепер загрожує "круглий" штраф

111-річна жінка розповіла, в чому секрет довголіття: всього дві звички

111-річна жінка розповіла, в чому секрет довголіття: всього дві звички

ЗСУ прорвались на ключовому напрямку: в ISW пояснили, де РФ втрачає позиції

ЗСУ прорвались на ключовому напрямку: в ISW пояснили, де РФ втрачає позиції

Останні новини

16:17

Блондинка з короткою стрижкою: який зараз вигляд має зірка "Не родись красивою"

16:08

Чорний чи зелений: дієтолог розставила всі крапки над "і", який чай корисніший

15:51

Питання вступу України до НАТО вже не розглядається: Рютте здивував заявою

15:47

Притягнете до себе удачу і міцне здоров'я: що потрібно зробити 15 березня, прикмети

15:37

Експерт: Кремль активував своїх блогерів в Україні, СБУ попередила, що їм світить тюрма

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
15:32

Буде танути в роті: найпростіший рецепт смачного десерту з дитинства

15:14

Всього одна фраза з уст водія: чому за неї грозить позбавлення прав до 10 років

15:08

Ворог контратакує на Донеччині: оглядач назвав наступну ціль РФ

14:49

Результат здивує досвідчених садівників: як посіяти газонну траву на стару

Реклама
14:47

Київстар дарує безлімітний інтернет всього за 1 гривню - як отримати

14:45

Бачили всі, але причину знають одиниці: чому на поїздах горить лише одна фараВідео

14:28

Сніг та різке похолодання: синоптик сказала, коли в Україні зміниться погода

14:03

"Відірватись від землі": Наталія Могилевська впала під час концерту

13:50

Вершкове масло буде свіжим місяцями: у якому незвичному місці зберігати продукт

13:21

Що може забивати пам'ять телефона: неочікувана відповідь

13:17

Ми вже бачили перемир'я: в ЄС сказали, чи зможе РФ дотриматись режиму тиші

13:02

Астрологи назвали ТОП-3 знаки зодіаку, які стають найкращими батьками

13:00

На чиєму боці Трамп: Снєгирьов розповів, як США тиснуть на Росію та УкраїнуВідео

12:48

Після підтвердження від Комарова: Кучеренко висловилася про розлучення

12:38

Гроші будуть "текти рікою": де вдома розмістити грошове дерево

Реклама
12:34

Пропонували нагороду в $10 тис: хто міг погрожувати вбитому активісту ГанулуВідео

12:24

Путін може прийняти пропозицію Трампа щодо перемир'я: дипломат назвав умову

12:02

До кінця 2025: розкрито сценарій, за якого Європа вступить у війну в Україні

11:40

Майже по всьому кордону: окупанти намагаються прорватись у Сумську область

11:33

Виросте розміром з кулак: чим підживити часник навесні

11:33

Вихід ЗСУ з Курської області: чи втратить Україна "козир" у переговорах

11:25

Чи проведуть вибори і скасують воєнний стан у разі перемир'я: відповідь ОП

11:23

У центрі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула - ЗМІ

11:02

Режим припинення вогню довго не протримається, Путін не змінить риторики щодо України - Морозов

10:54

Китайський гороскоп на завтра 15 березня: Зміям - брехня, Півням - помилки

10:47

Україна та США будуть тиснути: Сазонов спрогнозував, коли РФ примусять до миру

10:38

Чи хоче Путін миру з Україною: розвідка США дала свою оцінку

10:37

Чи вийде у Трампа припинити вогонь між Україною та РФ до Великодня - ОгризкоВідео

10:07

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

10:05

Дрони СБУ вгатили по складу ракет та газоструктурі РФ: що відомо про атаку

09:50

ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області - ISW

09:34

Україна втратила ще одного героя: на фронті загинув відомий блогер та активіст

09:28

Гороскоп на завтра 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

09:20

Екстрено госпіталізували популярну російську актрису, зірку "Каменська"

09:04

Фатальна помилка кулінарів: чому жовтки варених яєць зеленіють

Реклама
08:43

Колишня Трампа стала зустрічатися з популярним спортсменом

08:41

ЗСУ прорвались на ключовому напрямку: в ISW пояснили, де РФ втрачає позиції

08:15

"Обережний оптимізм": чим закінчилися переговори спецпредставника Трампа в Москві

08:10

Операція "Труба": унікальна ситуація від РФПогляд

07:44

Дістають до тилу РФ: США відновлять постачання Україні бомб GLSDB - Reuters

06:59

Дрони атакували Підмосков'я і НПЗ у Краснодарському краї: спалахнули пожежіВідео

06:10

Трамп влаштував "божевільню в світі"Погляд

06:00

Про цей суп усі забули: дуже смачна шурпа, справжній смак дитинстваВідео

05:30

Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

05:30

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти