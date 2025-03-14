Після підтвердження від Комарова: Кучеренко висловилася про розлучення

Дмитро Комаров зробив офіційну заяву на тлі чуток про розставання з дружиною.

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Олександра Кучеренко прокоментувала розлучення з Дмитром Комаровим / колаж: Главред, фото: facebook.com/miss.aakucherenko

Коротко:

Дмитро Комаров підтвердив, що розлучається з Олександрою Кучеренко

Ведуча дала свій коментар про ситуацію з колишнім чоловіком

Український журналіст, мандрівник і творець проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров після двох місяців чуток і припущень у пресі підтвердив, що перебуває в процесі розлучення з ведучою і моделлю Олександрою Кучеренко. Пара була у шлюбі трохи більше 5 років.

Комаров опублікував у соціальних мережах великий пост, в якому розповів, що він та його вже колишня обраниця розходяться мирно, і розраховують залишитися близькими друзями. Також він зазначив, що причиною розриву не була невірність будь-кого з партнерів, просто їхня історія дійшла до логічного завершення.

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Слідом за Дмитром слово взяла Олександра Кучеренко. Вона підтримала висловлювання колишнього чоловіка, і зазначила, що це - їхній перший і останній коментар про розлучення. Також ведуча акцентувала увагу на тому, що розголошувати подробиці розставання ні вона, ні Комаров не мають наміру.

Пізніше Кучеренко опублікувала в Instagram своє свіже фото з підписом: "Дякую за всі ваші повідомлення, та все ок. І буде весна".

Олександра Кучеренко прокоментувала розлучення з Дмитром Комаровим / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко познайомилися 2016 року на конкурсі "Міс Україна", де Дмитро був у журі, а Олександра - учасницею. Пізніше між ними зав'язалося спілкування на тлі спільної роботи над благодійними ініціативами, а потім і роман. У травні 2019 року пара одружилася. Кучеренко і Комаров вінчалися в храмі Єрусалима, а медовий місяць провели на Мальдівах. Про те, що вони офіційно разом і стали чоловіком і дружиною, пара повідомила лише в червні 2019 року.

Весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко / facebook.com/miss.aakucherenko

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Хто такий Дмитро Комаров? Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

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