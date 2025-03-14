Після підтвердження від Комарова: Кучеренко висловилася про розлучення

Коротко:
- Дмитро Комаров підтвердив, що розлучається з Олександрою Кучеренко
- Ведуча дала свій коментар про ситуацію з колишнім чоловіком
Український журналіст, мандрівник і творець проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров після двох місяців чуток і припущень у пресі підтвердив, що перебуває в процесі розлучення з ведучою і моделлю Олександрою Кучеренко. Пара була у шлюбі трохи більше 5 років.
Комаров опублікував у соціальних мережах великий пост, в якому розповів, що він та його вже колишня обраниця розходяться мирно, і розраховують залишитися близькими друзями. Також він зазначив, що причиною розриву не була невірність будь-кого з партнерів, просто їхня історія дійшла до логічного завершення.
Слідом за Дмитром слово взяла Олександра Кучеренко. Вона підтримала висловлювання колишнього чоловіка, і зазначила, що це - їхній перший і останній коментар про розлучення. Також ведуча акцентувала увагу на тому, що розголошувати подробиці розставання ні вона, ні Комаров не мають наміру.
Пізніше Кучеренко опублікувала в Instagram своє свіже фото з підписом: "Дякую за всі ваші повідомлення, та все ок. І буде весна".
Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко познайомилися 2016 року на конкурсі "Міс Україна", де Дмитро був у журі, а Олександра - учасницею. Пізніше між ними зав'язалося спілкування на тлі спільної роботи над благодійними ініціативами, а потім і роман. У травні 2019 року пара одружилася. Кучеренко і Комаров вінчалися в храмі Єрусалима, а медовий місяць провели на Мальдівах. Про те, що вони офіційно разом і стали чоловіком і дружиною, пара повідомила лише в червні 2019 року.
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Хто такий Дмитро Комаров?
Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.
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