"Вмикаю мозок": Катерина Усик зізналася, що відбувається в її шлюбі

Катерина Усик чесно розповіла про те, як ставиться до чоловіка.

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Катерина Усик - нове інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

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Катерина Усик розповіла, що для неї означає кохання

Бізнесвумен зізналася, як тримає себе в руках

Дружина українського боксера Олександра Усика - бізнесвумен Катерина Усик - зазначила, що іноді уявляє життя без чоловіка, адже вона реалістка.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина уточнила, що кохання в їхній парі тримається на повазі одне до одного.

"Я уявляю своє життя без Сані. Тому що я реаліст, я розумію, що це життя, і я не розчиняюся в ньому. Але в мене, по-перше, працює мозок, а не серце", - розповіла дружина спортсмена.

Ведучий звернув увагу, що Катерина дуже емоційна, але ставиться до стосунків прагматично, на що бізнесвумен зізналася, що не хоче, щоб їй зробили боляче.

"Я люблю свого чоловіка. Дуже сильно. Я віддала всю себе йому. Але все одно я десь включаю мозок", - додала Усик.

Катерина Усик та Олександр Усик щасливі у шлюбі / фото: instagram.com, КатеринаУсик

Також Катерина поділилася, що її чоловік часто буває в роз'їздах і їй доводиться самостійно справлятися з побутом і дітьми. Але їй не цікаві інші чоловіки і з нею ніхто не фліртує.

"По жінці відразу видно: можна фліртувати чи не можна. Я, коли заходжу, то показую, що мені це не цікаво. Я думаю, що чоловіки це відчувають", - зазначила Катерина.

Нагадаємо, Олександр і Катерина одружилися 2019 року і виховують чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та Марію, якій нещодавно виповнився рік.

Дивіться відео інтерв'ю Катерини та Олександра:

Олександр Усик / інфографіка: Главред

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Олександр Усик - останні новини

Раніше, як писав Главред, промоутер Усика зробив заяву щодо планів боксера. Карасюк не виключає, що Усика знову можна буде побачити в крузвейті. Наразі український боксер хоче насолодитися відпочинком і проведенням часу з сім'єю.

Ба більше, за версією авторитетного журналу The Ring, українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року. Цінну нагороду українець отримав на церемонії в Лондоні.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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