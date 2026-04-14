Вони постійно сваряться: у ЗМІ з’явилися подробиці життя сім’ї Вільяма та Кейт

Кейт і Вільям приділяють особливу увагу своїй родині.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми

Королівські експерти раз у раз аналізують стосунки в королівській родині. І якщо раніше вся увага була прикута до принца Вільяма та його брата Гаррі, то тепер акценти все більше зміщуються на наймолодших спадкоємців — принца Джорджа, Луї та принцесу Шарлотту.

Як пише британський таблоїд Mirror, принцу Вільяму доводиться весь час закривати вуха руками, адже діти "постійно стрибають на батуті та б'ються".

Тим часом із сімейних відео видно, що вони дуже дружна родина і люблять проводити час на свіжому повітрі. Королівська родина часто влаштовує пікніки, лазить по деревах і грає на пляжі, а Луї ще й збирає каштани.

У принца Луї — особлива харизма

"Ми постійно знаходимо каштани в шафах, на його ліжку — вони всюди", — розповідала мама Кейт Міддлтон.

Наймолодший із дітей принца Вільяма і четвертий у черзі на престол, він може бути "запасним", але навряд чи відійде на другий план. Як сказав сам Вільям: "Він — особистість, але він дуже хороший хлопчик. Йому подобається жартувати над братом і сестрою". Зараз, коли Луї наближається до свого восьмого дня народження 23 квітня, всі погляди будуть прикуті до його подальшого переходу до суспільного життя.

Його дорослішання, безсумнівно, принесе йому все більше розуміння власної королівської ролі, але також і усвідомлення того, що його старшому братові Джорджу, якому 12 років, судилося інше. "Коли Луї наблизиться до свого восьмого дня народження, він зрозуміє, що його старший брат — головна фігура, і акцент робиться на слові "король", — каже колишня королівська кореспондентка BBC Дженні Бонд.

Принцу Луї скоро виповниться 8 років

Проте експерти з королівської сім'ї кажуть, що Вільям і Кейт сповнені рішучості зробити так, щоб їхня третя дитина — яку Кейт називає Лу Баг — почувалася такою ж коханою, як і її старші брати та сестри. Вони, безсумнівно, чудово розуміють, що роль "запасного" члена королівської сім'ї може бути непростою, як підкреслив принц Гаррі у своїх мемуарах під такою ж назвою. "Я був тінню, опорою, планом Б", — заявив він після того, як вони з дружиною Меган відмовилися від королівського життя. "Мене привели у цей світ на випадок, якщо з Віллі щось трапиться".

"Після всього, що сталося з Гаррі, Вільям і Кетрін, природно, дуже чутливі до того, як вони виховують Шарлотту і Луї", — пояснила Дженні.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

