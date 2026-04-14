Євробачення 2026: Україна провалилася в рейтингу букмекерів

Букмекери понизили рейтинг України, і тепер LELEKA з піснею "Ridnym" посідає 9-те місце.

"Євробачення-2026" відбудеться вже в травні / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Вже незабаром в Австрії відбудеться Євробачення-2026. Півфінали пройдуть 12 і 14 травня, а ім'я нового переможця конкурсу Україна дізнається вже 16 травня. Тим часом цього разу Україна опустилася в прогнозах букмекерів з 8-го на 9-е місце на eurovisionworld.com.

Україну цього року на "Євробаченні 2026" представить виконавиця LELEKA з композицією "Ridnym". Трек не відразу завоював популярність серед європейських фанатів і навіть опинявся за межами першої десятки фаворитів. Однак останнім часом LELEKA почала активно зміцнювати свої позиції в рейтингу і піднялася на 8-ме місце, випередивши Італію.

Італію представлятиме Sal da Vinci / Фото Instagram/saldavinciofficial

До речі, Італію цього року представляє дуже популярний там артист з величезним досвідом Sal da Vinci.

Україна опустилася в рейтингу букмекерів / Фото eurovisionworld.com

На першому місці продовжує триматися Фінляндія. Дует Лінди Лампеніус і Піта Паркконена перебуває в лідерах уже не перший тиждень.

За Фінляндією розташувалися Данія та Франція.

Представниця України представить свою пісню "Ridnym" у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня у Відні. LELEKA виступить під номером 12.

LELEKA "Ridnym" — пісня України на Євробаченні 2026:

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, дала вказівки на випадок своєї смерті.

Раніше також у родині відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої сталося горе. Померла мама спортсменки, Людмила Петриченко.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

