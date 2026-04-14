Євробачення 2026: Україна провалилася в рейтингу букмекерів

Вже незабаром в Австрії відбудеться Євробачення-2026. Півфінали пройдуть 12 і 14 травня, а ім'я нового переможця конкурсу Україна дізнається вже 16 травня. Тим часом цього разу Україна опустилася в прогнозах букмекерів з 8-го на 9-е місце на eurovisionworld.com.
Україну цього року на "Євробаченні 2026" представить виконавиця LELEKA з композицією "Ridnym". Трек не відразу завоював популярність серед європейських фанатів і навіть опинявся за межами першої десятки фаворитів. Однак останнім часом LELEKA почала активно зміцнювати свої позиції в рейтингу і піднялася на 8-ме місце, випередивши Італію.
До речі, Італію цього року представляє дуже популярний там артист з величезним досвідом Sal da Vinci.
На першому місці продовжує триматися Фінляндія. Дует Лінди Лампеніус і Піта Паркконена перебуває в лідерах уже не перший тиждень.
За Фінляндією розташувалися Данія та Франція.
Представниця України представить свою пісню "Ridnym" у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня у Відні. LELEKA виступить під номером 12.
LELEKA "Ridnym" — пісня України на Євробаченні 2026:
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
