"Мені подобалося бути татом": Джонні Депп розбив серця фанатів зізнанням про дітей

Читайте більше:
- Чому Джонні Депп так прив'язаний до доньки і сина
- Яка в артиста мрія, пов'язана з дітьми
Американський актор, музикант і режисер Джонні Депп - батько двох дітей. Доньку Лілі-Роуз (1999) і сина Джека (2002) артистові народила французька співачка й акторка Ванесса Параді.
Нещодавно Депп дав рідкісний коментар про дітей, який виявився напрочуд ніжним і зворушливим. Джонні зазначив, що поява в його житті Лілі-Роуз і Джека подарували йому відчуття дому, раніше йому невідоме.
"Насправді вперше я відчув, що в мене є дім, у тому місці на півдні Франції, де ми з Ванессою виховували дітей. Це єдине місце, яке коли-небудь відчувалося як дім", - цитує інтерв'ю актора для The Sunday Times видання People.
Джонні Депп близький зі своїми дітьми, і дуже сумує за моментами, коли ті ще були малюками. Зараз, за словами артиста, він переживає синдром порожнього гнізда. "Я був татом. Я не можу передати словами, як мені подобалося бути татом. А потім, раптово, "тато" опинився за бортом. Я став батьком. Але тато був класним, і я вже досить старий, щоб "тато" міг повернутися", - розмірковує зірка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що старша донька Бреда Пітта й Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини - 20-річна Захара Джолі-Пітт засвітила каблучку на безіменному пальці.
Також американська оскароносна співачка Біллі Айліш перестала приховувати нового бойфренда. Обранець зірки старший за неї на 7 років, і нещодавно знімався в її кліпі.
Читайте також:
- 8 років разом: Маколей Калкін з дружиною зворушливо привітали один одного з річницею
- Зірковий Тато: хто із сучасних знаменитостей є родичем Льва XIV: хто із сучасних знаменитостей є родичем Льва XIV
- Розставання Кеті Перрі та Орландо Блума: подруга співачки підтвердила чутки
Хто такий Джонні Депп?
Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Свіні Тодд, перукар-демон із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Спарроу в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред