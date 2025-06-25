"Мені подобалося бути татом": Джонні Депп розбив серця фанатів зізнанням про дітей

Депп виявився турботливим батьком, який важко переживає розлуку і дорослішання спадкоємців.

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Джонні Депп діти - актор розкрив своє справжнє ставлення до спадкоємців / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чому Джонні Депп так прив'язаний до доньки і сина

Яка в артиста мрія, пов'язана з дітьми

Американський актор, музикант і режисер Джонні Депп - батько двох дітей. Доньку Лілі-Роуз (1999) і сина Джека (2002) артистові народила французька співачка й акторка Ванесса Параді.

Нещодавно Депп дав рідкісний коментар про дітей, який виявився напрочуд ніжним і зворушливим. Джонні зазначив, що поява в його житті Лілі-Роуз і Джека подарували йому відчуття дому, раніше йому невідоме.

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"Насправді вперше я відчув, що в мене є дім, у тому місці на півдні Франції, де ми з Ванессою виховували дітей. Це єдине місце, яке коли-небудь відчувалося як дім", - цитує інтерв'ю актора для The Sunday Times видання People.

Діти Джонні Деппа в дитинстві / instagram.com/lilyrose_depp

Джонні Депп близький зі своїми дітьми, і дуже сумує за моментами, коли ті ще були малюками. Зараз, за словами артиста, він переживає синдром порожнього гнізда. "Я був татом. Я не можу передати словами, як мені подобалося бути татом. А потім, раптово, "тато" опинився за бортом. Я став батьком. Але тато був класним, і я вже досить старий, щоб "тато" міг повернутися", - розмірковує зірка.

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Хто такий Джонні Депп? Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Свіні Тодд, перукар-демон із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Спарроу в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє "Вікіпедія".

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