Російська балерина-путіністка знову потрапила в скандал.

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Волочкова влаштувала сварку на весіллі / Колаж Главред, фото Instagram/volochkova_art

Коротко:

Що влаштувала Волочкова

Як вона виглядала

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка з одного скандалу занурюється в інший, втекла з весілля своєї єдиної доньки Аріадни.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Повідомляється, що балерина сама організувала урочистість і на весілля дочки одягла золоту сукню.

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Вона також зробила яскравий макіяж і причепила довгий хвіст. Сама ж дочка Волочкової була одягнена досить скромно, вона була практично без макіяжу і в короткій білій сукні.

Пропагандисти РФ втім пишуть, що Волочкова незабаром після початку урочистого заходу, втекла. Вони припустили, що Волочкова посварилася із зятем. Такого висновку вони дійшли тому, що тоді ще бойфренд не сподобався балерині і вона навіть називала його "хахаль".

Волочкова втекла з весілля доньки / Фото 7 Днів

Однак пізніше балерина розповіла, що в неї був запланований важливий захід наступного дня. "Багато людей хотіли нас посварити напередодні грандіозної події, але не вийшло, тому що Аріадна кохає мене, я кохаю її, кохаю її чоловіка Микиту вже і щаслива за них", - сказала вона.

Однак як пише пропагандистський портал 78, справа дійшла до бійки на весіллі в доньки балерини.

Волочкова влаштувала бійку на весіллі доньки / Скриншот Радіо1

За іншою версією, Волочкова терміново поміняла квитки, оскільки посварилася з хрещеною дівчини Оленою.

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Раніше Главред розповідав, що відомий російський шоумен Рустам Солнцев розмазав балерину-путіністку Анастасію Волочкову через її звернення до Алли Пугачової.

Також балерина Анастасія Волочкова зізналася, що не може побороти важку хворобу вже багато років. Вона розкрила, через що за хвилину може вкритися пухирями.

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Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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