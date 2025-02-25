"Важливий і емоційний день": Міша Крупін склав військову присягу

Крупін поділився новиною, на яку чекав понад півроку.

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Міша Крупін новини - Крупін із Корупції склав присягу / колаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Коротко:

Міша Крупін у лютому 2025 року вступив до лав ЗСУ

24 лютого 2025 року артист склав присягу

Український музикант Міша Крупін повідомив про свою добровільну мобілізацію ще влітку 2024 року. Однак лише в лютому 2025 року артистові вдалося вступити до лав ЗСУ - понад пів року в нього пішло на вирішення "питань, які затримують процес".

Тиждень тому Крупін вирушив на проходження базової військової підготовки. У третю річницю повномасштабної війни в Україні в його блозі в Instagram з'явилося відео, в якому музикант похвалився, що склав присягу.

відео дня

"Сьогодні важливий і емоційний у всіх аспектах день. Сьогодні також я склав присягу, тому офіційно вже служу українському народові. І хотів сказати, що підтримка наших Збройних сил - це дуже-дуже важливо. І мені, до речі, дуже-дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Дякую вам всім. Все буде Україна", - поділився Міша Крупін.

Міша Крупін новини - Крупін з Корупції склав присягу / instagram.com/mishakrupin1

Повне відео на каналі STARS UA.

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Раніше Главред розповідав, що з відомою співачкою Сашею Кольцовою стався нещасний випадок - її збили на пішохідному переході, коли вона переходила дорогу на зелене світло.

Також зірка Жіночого Кварталу Володимир Шумко зізнався, чому він звільнений від призову в ЗСУ, та на якій підставі може залишати країну під час воєнного стану.

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Хто такий Міша Крупін? Міша Крупін - український реп-виконавець, співак, музикант, соліст гурту Корупція. Поет-пісняр. Є резидентом "Культурного десанту", займається волонтерством.

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