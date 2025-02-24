Дружина Кирила Буданова вийшла у світ уперше після отруєння - який вигляд має

Коротко:
- Кирило Буданов уперше за довгий час показався з дружиною
- Пара з'явилася на важливому заході
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вийшов у світ разом зі своєю дружиною Маріанною Будановою.
Як повідомляють "Новини.LIVE", пара побувала на спеціальній зустрічі YES у Києві.
Варто зазначити, що Маріанна вперше показалася публічно після отруєння 2023 року.
Нагадаємо, тоді Буданову отруїли важкими металами, найімовірніше, отруту підклали їй у їжу.
"Усі працюють. Ми також маємо справу з однією з найсильніших силових структур у світі. Силових систем у світі - тому що це комплекс із роботи різних структур і різних людей. Десь у них є успішні кроки і я ніколи не боявся цього визнати", - раніше прокоментував Кирило Буданов отруєння дружини.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Олег Винник заявив, що він справжній патріот України і пообіцяв передати частину коштів з проданих квитків на допомогу ЗСУ. Таку заяву він зробив під час концерту в Празі, на якому виконував пісні російською мовою.
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Хто такий Кирило Буданов?
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
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