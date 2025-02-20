Популярний український співак вступив до лав ЗСУ: "Служу нашому народу"

Міша Крупін давно чекав можливості стати на захист України.

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Міша Крупін вступив до ЗСУ - подробиці служби артиста / колаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

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Влітку 2024 року артист добровільно мобілізувався

Після проходження медкомісії та вирішення спірних питань Крупін вирушив на навчання

Український музикант Міша Крупін влітку 2024 року повідомив про свою добровільну мобілізацію. Однак придатність артиста до військової служби розглядали понад пів року.

"Є питання, які затримують процес", - повідомив артист у грудні 2024 року. Наразі їх, очевидно, залагоджено, оскільки сьогодні Міша Крупін оголосив, що офіційно вступив до лав ЗСУ.

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"Ну що ж, тепер служу нашому народу. Приймаю ваші вітання!", - написав він у своєму блозі в Instagram і опублікував фото в бушлаті. Пізніше він повідомив, що вирушає на проходження базової військової підготовки. Про те, де саме служитиме Міша Крупін, поки що не відомо.

Міша Крупін вступив до ЗСУ - подробиці служби артиста / instagram.com/mishakrupin1

Міша Крупін вступив до ЗСУ - подробиці служби артиста / instagram.com/mishakrupin1

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Хто такий Міша Крупін? Міша Крупін - український реп-виконавець, співак, музикант, соліст гурту Корупція. Поет-пісняр. Є резидентом "Культурного десанту", займається волонтерством.

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