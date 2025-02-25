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Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

Анна Підгорна
25 лютого 2025, 01:07
62
Процес, про який Ляшко воліє мовчати, почався ще 5 місяців тому.
Олег Ляшко, Розіта Сіранен
Олег Ляшко і Росіта Сайранен розлучаються - подробиці / колаж: Главред, фото: facebook.com/LiashkoOV

Стисло:

  • Олег і Росіта Ляшко розлучаються
  • Заяву подала дружина політика ще у вересні 2024 року

Військовий і колишній депутат Олег Ляшко проходить через шлюборозлучний процес, який розпочався у вересні 2024 року. Така інформація з'явилася в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Заяву про розлучення до Печерського районного суду Києва подала дружина політика - Росіта Ляшко (Сайранен). Найближче засідання у справі про розлучення призначено на 3 березня 2025 року.

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Олег Ляшко і Росіта Сайранен перебували у фактичному шлюбі з 1998 року. Офіційний пара уклала лише 2018 року. Разом вони виховували доньку Владиславу (2002 р.н.) і сина Олександра (2020 р.н.). Причини розлучення Олега та Росіти Ляшків поки невідомі. Чоловік і дружина поки не давали публічних коментарів із цього приводу.

Розлучення Олега Ляшка
Олег Ляшко та Росіта Сайранен розлучаються - подробиці / court.gov.ua

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Хто такий Олег Ляшко?

Оле́г Вале́рійович Ляшко́ (нар. 3 грудня 1972, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український політик, колишній народний депутат України VIII, VII, VI, V, IV скликань (2006—2019), журналіст, телеведучий, редактор. Лідер Радикальної партії Олега Ляшка. Кандидат в Президенти України на президентських виборах 2014 та 2019, зазначає Вікіпедія.


Цікаві факти про Ляшка:

  • Олег Ляшко став прототипом одного з персонажів українського мультсеріалу Казкова Русь.
  • Ляшко намагався привести до Верховної Ради корову, але йому завадив спецпідрозділ міліції.
  • За рейтингами Радіо Свобода Олег Ляшко найбільше з депутатів 6-го скликання працював над скандалами.
  • У березні 2013 року Олег Ляшко намагався потрапити у літак з вилами, для підняття народного повстання у Донецьку, але його не пропустили співробітники аеропорту.
  • За даними інформаційного агентства "ЛІГАБізнесІнформ", стратегію виборчої кампанії Радикальної партії на парламентських виборах 2014 року розробив російський політтехнолог Ігор Шувалов, близький до Сергія Льовочкіна, а безпосередніх керівників штабу партії очолював Владислав Каськів.
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