Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

Стисло:
- Олег і Росіта Ляшко розлучаються
- Заяву подала дружина політика ще у вересні 2024 року
Військовий і колишній депутат Олег Ляшко проходить через шлюборозлучний процес, який розпочався у вересні 2024 року. Така інформація з'явилася в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Заяву про розлучення до Печерського районного суду Києва подала дружина політика - Росіта Ляшко (Сайранен). Найближче засідання у справі про розлучення призначено на 3 березня 2025 року.
Олег Ляшко і Росіта Сайранен перебували у фактичному шлюбі з 1998 року. Офіційний пара уклала лише 2018 року. Разом вони виховували доньку Владиславу (2002 р.н.) і сина Олександра (2020 р.н.). Причини розлучення Олега та Росіти Ляшків поки невідомі. Чоловік і дружина поки не давали публічних коментарів із цього приводу.
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Хто такий Олег Ляшко?
Оле́г Вале́рійович Ляшко́ (нар. 3 грудня 1972, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український політик, колишній народний депутат України VIII, VII, VI, V, IV скликань (2006—2019), журналіст, телеведучий, редактор. Лідер Радикальної партії Олега Ляшка. Кандидат в Президенти України на президентських виборах 2014 та 2019, зазначає Вікіпедія.
Цікаві факти про Ляшка:
- Олег Ляшко став прототипом одного з персонажів українського мультсеріалу Казкова Русь.
- Ляшко намагався привести до Верховної Ради корову, але йому завадив спецпідрозділ міліції.
- За рейтингами Радіо Свобода Олег Ляшко найбільше з депутатів 6-го скликання працював над скандалами.
- У березні 2013 року Олег Ляшко намагався потрапити у літак з вилами, для підняття народного повстання у Донецьку, але його не пропустили співробітники аеропорту.
- За даними інформаційного агентства "ЛІГАБізнесІнформ", стратегію виборчої кампанії Радикальної партії на парламентських виборах 2014 року розробив російський політтехнолог Ігор Шувалов, близький до Сергія Льовочкіна, а безпосередніх керівників штабу партії очолював Владислав Каськів.
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