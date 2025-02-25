Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

Процес, про який Ляшко воліє мовчати, почався ще 5 місяців тому.

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Олег Ляшко і Росіта Сайранен розлучаються - подробиці / колаж: Главред, фото: facebook.com/LiashkoOV

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Олег і Росіта Ляшко розлучаються

Заяву подала дружина політика ще у вересні 2024 року

Військовий і колишній депутат Олег Ляшко проходить через шлюборозлучний процес, який розпочався у вересні 2024 року. Така інформація з'явилася в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Заяву про розлучення до Печерського районного суду Києва подала дружина політика - Росіта Ляшко (Сайранен). Найближче засідання у справі про розлучення призначено на 3 березня 2025 року.

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Олег Ляшко і Росіта Сайранен перебували у фактичному шлюбі з 1998 року. Офіційний пара уклала лише 2018 року. Разом вони виховували доньку Владиславу (2002 р.н.) і сина Олександра (2020 р.н.). Причини розлучення Олега та Росіти Ляшків поки невідомі. Чоловік і дружина поки не давали публічних коментарів із цього приводу.

Олег Ляшко та Росіта Сайранен розлучаються - подробиці / court.gov.ua

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