Валерій Леонтьєв продемонстрував своє справжнє ставлення до росіян

Коротко:
- Що зробив Леонтьєв
- Як він ставиться до росіян
Російський співак Валерій Леонтьєв, який мовчить про жорстоку війну РФ проти України, продемонстрував своє справжнє ставлення до своїх співвітчизників-росіян.
Як пишуть російські пропагандисти, Леонтьєв підвищив ціни на свої концерти, але виключно для росіян.
Так, тепер гонорар артиста за 50-хвилинний концерт у Росії становить щонайменше 17 мільйонів рублів (10 млн гривень), тоді як для закордонних замовників вартість залишилася колишньою — близько 12 мільйонів. Але й це ще не все.
"Леонтьєв переглянув гастрольну політику і запровадив різні тарифи для замовників. За 50-хвилинний концерт у Росії тепер доведеться заплатити щонайменше 17 млн, тоді як за кордоном Леонтьєв, як і раніше, готовий виступати за 12 млн. Крім того, співак дедалі частіше відмовляється від сольних корпоративів для росіян", — повідомляє джерело.
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Про особу: Валерій Леонтьєв
Валерій Леонтьєв — радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий лауреат музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" та "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.
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