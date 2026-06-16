Валерій Леонтьєв продемонстрував своє справжнє ставлення до росіян

Валерій Леонтьєв не живе в Росії, і тепер він продемонстрував, як ставиться до своїх співвітчизників.

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Валерій Леонтьєв / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Леонтьєв

Коротко:

Що зробив Леонтьєв

Як він ставиться до росіян

Російський співак Валерій Леонтьєв, який мовчить про жорстоку війну РФ проти України, продемонстрував своє справжнє ставлення до своїх співвітчизників-росіян.

Як пишуть російські пропагандисти, Леонтьєв підвищив ціни на свої концерти, але виключно для росіян.

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Валерій Леонтьєв не хоче виступати в РФ / фото: instagram.com, Валерій Леонтьєв

Так, тепер гонорар артиста за 50-хвилинний концерт у Росії становить щонайменше 17 мільйонів рублів (10 млн гривень), тоді як для закордонних замовників вартість залишилася колишньою — близько 12 мільйонів. Але й це ще не все.

"Леонтьєв переглянув гастрольну політику і запровадив різні тарифи для замовників. За 50-хвилинний концерт у Росії тепер доведеться заплатити щонайменше 17 млн, тоді як за кордоном Леонтьєв, як і раніше, готовий виступати за 12 млн. Крім того, співак дедалі частіше відмовляється від сольних корпоративів для росіян", — повідомляє джерело.

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Про особу: Валерій Леонтьєв Валерій Леонтьєв — радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий лауреат музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" та "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.

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