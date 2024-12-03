У Таїланді змило в океан російську актрису: момент утоплення потрапив на відео

24-річна дівчина медитувала на камінні, коли її змило в океан.

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Російську модель змило в океан / Колаж Главред, фото The Daily Mail

Коротко:

Російська актриса медитувала на скелях

Сильна хвиля змила її в океан

Російська акторка, 24-річна Камілла Біляцька загинула під величезною хвилею під час занять йогою на килимку для йоги на популярному туристичному острові в Таїланді.

Як повідомляє The Daily Mail, молоду жінку віднесло з красивого місця на острові Ко Сумуї всього через кілька хвилин після того, як вона зняла себе на рожевому килимку для йоги з видом на Сіамську затоку.

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На останніх кадрах видно, як вона намагається виплисти з пінистої води. Повідомляється, що перехожий кинувся у хвилі, щоб спробувати врятувати її, але безуспішно. Його доля також невідома.

Тіло актриси було знайдено викинутим на жвавий пляж Чавенг на острові 1 грудня.

Убитий горем партнер Камілли, Григорій Анохін, сказав, що дізнався про те, що трапилося з його дівчиною, з якою він зустрічався п'ять років, тільки із соціальних мереж.

47-річний чоловік сказав: "Я все ще молився про диво, щоб моя наречена була знайдена живою. Я вбитий горем, моє серце розбите. Ми збиралися одружитися через кілька днів".

Офіцери повідомили, що рятувальні команди прибули через кілька хвилин після того, як Каміллу потягнуло в море.

Але вони побачили тільки її рожевий килимок для йоги, що плаває в прибої, а умови були занадто небезпечними для них, щоб увійти у воду.

Гідроцикли, які зазвичай здаються в оренду туристам на прилеглому пляжі, також були переміщені вглиб острова через неспокійне море.

Зрештою поліція відправила два гідроцикли для пошуку на ділянці берегової лінії. Рятувальні команди також були відправлені пішки на прилеглі пляжі.

Пошуки було припинено з настанням темряви і відновлено в суботу вранці.

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