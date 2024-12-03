Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

У Таїланді змило в океан російську актрису: момент утоплення потрапив на відео

Олена Кюпелі
3 грудня 2024, 11:07
2025
24-річна дівчина медитувала на камінні, коли її змило в океан.
Російську модель змило в океан
Російську модель змило в океан / Колаж Главред, фото The Daily Mail

Коротко:

  • Російська актриса медитувала на скелях
  • Сильна хвиля змила її в океан

Російська акторка, 24-річна Камілла Біляцька загинула під величезною хвилею під час занять йогою на килимку для йоги на популярному туристичному острові в Таїланді.

Як повідомляє The Daily Mail, молоду жінку віднесло з красивого місця на острові Ко Сумуї всього через кілька хвилин після того, як вона зняла себе на рожевому килимку для йоги з видом на Сіамську затоку.

відео дня

На останніх кадрах видно, як вона намагається виплисти з пінистої води. Повідомляється, що перехожий кинувся у хвилі, щоб спробувати врятувати її, але безуспішно. Його доля також невідома.

Тіло актриси було знайдено викинутим на жвавий пляж Чавенг на острові 1 грудня.

Убитий горем партнер Камілли, Григорій Анохін, сказав, що дізнався про те, що трапилося з його дівчиною, з якою він зустрічався п'ять років, тільки із соціальних мереж.

47-річний чоловік сказав: "Я все ще молився про диво, щоб моя наречена була знайдена живою. Я вбитий горем, моє серце розбите. Ми збиралися одружитися через кілька днів".

Офіцери повідомили, що рятувальні команди прибули через кілька хвилин після того, як Каміллу потягнуло в море.

Але вони побачили тільки її рожевий килимок для йоги, що плаває в прибої, а умови були занадто небезпечними для них, щоб увійти у воду.

Гідроцикли, які зазвичай здаються в оренду туристам на прилеглому пляжі, також були переміщені вглиб острова через неспокійне море.

Зрештою поліція відправила два гідроцикли для пошуку на ділянці берегової лінії. Рятувальні команди також були відправлені пішки на прилеглі пляжі.

Пошуки було припинено з настанням темряви і відновлено в суботу вранці.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, актор Максим Шпаковський, який залишився жити в Севастополі після незаконної окупації Росією Криму, загинув після ДТП 25 жовтня у віці 48 років. Актор потрапив під машину, перебігаючи дорогу в недозволеному місці. Він помер у лікарні.

Раніше також стало відомо про те, що колишнього актора Азербайджанського державного академічного російського академічного драматичного театру 85-річного Йосипа Ткача та його 80-річну дружину Людмилу Ткач, убили невідомі.

Вас також може зацікавити:

Що відомо про Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

12:00Україна
Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:40Україна
Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталі

10:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

Дві з трьох доріг вже перерізано: де ЗСУ можуть взяти в напівоточення - Селезньов

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Творить дива: експерти закликали робити одну дію з унітазом перед кожним змиванням

Останні новини

12:00

Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

11:40

Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

11:30

Смертельна ДТП у Дніпрі: слідчий не прийняв заяву батьків загиблої дівчинки

11:10

З грошима, на роботі та в особистому житті: 4 знакам зодіаку щастить у житті

11:07

У Таїланді змило в океан російську актрису: момент утоплення потрапив на відеоВідео

Главред святкує "дзеркальний" ювілей - 22 роки!Главред святкує «дзеркальний» ювілей - 22 роки!
10:59

Правий берег Оскола - за ЗСУ: війська РФ вибито з плацдарму на Куп'янщині, деталіВідео

10:43

Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

10:40

Навіщо француженки ставлять миску з оцтом у духовку

10:19

Зафіксовані пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки дронів РФ по УкраїніФото

Реклама
09:53

Небезпека "мирного плану" Трампа: у НАТО зробили заяву

09:32

Україна відмовляється від альтернатив членству в НАТО - заява МЗС

09:27

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

09:27

Карта Deep State онлайн за 3 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:16

Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів у двох областях - DeepState

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

09:07

Трамп анонсував перший закордонний візит після виборів: куди вирушить лідер

09:00

Життя в шоколаді: де ховається старший син Петра Порошенка під час великої війни

08:37

Зняла одяг: зрадниця Тодоренко щосили бореться за популярність

08:24

Чи отримає Україна запрошення до НАТО у грудні: чиновники поділилися прогнозом

08:00

Передвиборчий вояж. Для чого насправді до Києва приїздив Олаф ШольцПогляд

Реклама
07:42

США передають Україні пакет допомоги на $725 млн: у Пентагоні сказали, що до нього увійде

06:48

Частина Тернополя залишилася без світла: дрон вдарив в об'єкт енергетики

06:10

"Орєшник" заправляють мікстурою "бояришник"?Погляд

06:00

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

05:37

Блискучим чи матовим: яким боком класти фольгу на деко - відповідь здивуєВідео

05:07

Гороскоп на грудень 2024 для Дів: гарна робота, спадщина та коханняВідео

05:00

Заб'ються всі труби: що не можна викидати в унітаз і зливати в раковину

04:30

Більшість людей готують неправильно: як смажити картоплю, щоб вона була хрусткою

03:33

Традиції святкування Різдва: що потрібно обов'язково зробити 25 грудня

03:00

Франція і Британія можуть відправити війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій

02:30

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушкиВідео

02:00

Знайшла магію: дружина Вілла Сміта випадково проговорилася про роман із дівчиною

01:54

Ворог може наступати в межах одразу трьох областей: Світан попередив про небезпеку

01:20

Буря в душі, спокій на обличчі: які ТОП-3 знаки зодіаку вміють приховувати емоції

01:02

Ворог хоче прорватися через кордон із військами КНДР: Зеленський назвав напрямок

00:16

Перший учасник Євробачення-2025 під загрозою дискваліфікації - суть скандалуВідео

00:04

Чому пінгвіни не літають: дослідники вразили поясненням

02 грудня, понеділок
23:26

КНДР зазнає втрат у війні проти України: Зеленський озвучив деталі

23:19

"Ми їх запросимо": Зеленський розповів про участь РФ у другому Саміті миру

22:42

Західна преса помиляється: Зеленський озвучив правду про реальні втрати України

Реклама
22:28

Дружина Тараса Тополі прокоментувала стосунки зі співаком: "Я йому не мама"

22:22

РФ вдарила авіаційними ракетами по Криворіжжю: є поранені та руйнування

22:12

Приховаєте всі недоліки: як обрати ідеальну сукню за типом фігуриФотоВідео

22:09

Путіну доведеться йти на компроміс з Україною у питанні миру - британський полковник

22:00

Візит Шольца та сирійська пастка для Путіна: головні новини України (дайджест)

21:25

Бронь від мобілізації: кому з українців світить статус і як його отримати

21:13

Додаткові 24 мільярди доларів для України: про що просить Байден у Конгресу США

21:04

"Важка фаза війни": в Білому домі зробили заяву щодо переговорів з Росією

20:38

"Цариці": Вітвіцька викликала захоплення рідкісним фото з молоденькою мамою

20:26

Деяким українцям доведеться повертати "тисячу Зеленського": Шмигаль пояснив чому

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти