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Помер соліст гурту На-На: що сталося

Олена Кюпелі
17 листопада 2024, 11:10
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Артист понад 20 років боровся з раком лімфатичної системи.
Від раку помер соліст групи На-На
Від раку помер соліст гурту На-На

Коротко:

  • Від чого помер Володимир Левкін
  • Коли він захворів

У терористичній Росії на 58-му році життя помер соліст гурту На-На. Володимир Левкін.

Про смерть екссоліста гурту "На-На" повідомила його дружина, яку цитує пропагандистський телеграм-канал Mash.

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Причина смерті Володимира Левкіна - онкологія лімфатичної системи. Із захворюванням він боровся понад 20 років.

Левкін покинув основний склад гурту ще в 90-х заради сольної кар'єри. У 2003 у нього виявили рак лімфатичної системи 4-ої стадії.

Після лікування в артиста сталася ремісія. Кілька років тому онкологія повернулася. Сьогодні вранці співак помер у лікарні.

1 листопада він давав сольний концерт. А востаннє Володимир з'являвся на публіці разом із дружиною і донькою 9 листопада - на ювілеї Пахмутової у Великому театрі.

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Легендарний Голлівудський актор Тімоті Вест, який був одружений з акторкою із серіалу "Вежі Фолті" Прунеллою Скейлс, помер у віці 90 років, повідомила його сім'я.

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Чим прославився гурт На-На

"На-На" - радянський і російський поп-гурт із терористичної Москви. Заснована 1989 року Барі Алібасовим. Згодом склад групи неодноразово змінювався, і з великого списку учасників залишилися лише Володимир Політов, В'ячеслав Жеребкін і Михайло Ігонін. Володар національної музичної премії "Овація" в 1994 і 1995 роках.

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