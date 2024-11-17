Помер соліст гурту На-На: що сталося

Артист понад 20 років боровся з раком лімфатичної системи.

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Від раку помер соліст гурту На-На

Коротко:

Від чого помер Володимир Левкін

Коли він захворів

У терористичній Росії на 58-му році життя помер соліст гурту На-На. Володимир Левкін.

Про смерть екссоліста гурту "На-На" повідомила його дружина, яку цитує пропагандистський телеграм-канал Mash.

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Причина смерті Володимира Левкіна - онкологія лімфатичної системи. Із захворюванням він боровся понад 20 років.

Левкін покинув основний склад гурту ще в 90-х заради сольної кар'єри. У 2003 у нього виявили рак лімфатичної системи 4-ої стадії.

Після лікування в артиста сталася ремісія. Кілька років тому онкологія повернулася. Сьогодні вранці співак помер у лікарні.

1 листопада він давав сольний концерт. А востаннє Володимир з'являвся на публіці разом із дружиною і донькою 9 листопада - на ювілеї Пахмутової у Великому театрі.

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