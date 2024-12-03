Зняла одяг: зрадниця Тодоренко щосили бореться за популярність

Коротко:
- Навіщо роздяглася Тодоренко
- Як це виглядає
Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, похизувалася своїм тілом, одягнувши спідню білизну.
На своїй сторінці в Instagram, Тодоренко показала результати своїх походів до спортзалу. Одягнувши спортивну спідню білизну відомого бренду, ведуча покрутилася перед камерою, демонструючи біцепси і живіт.
"Звичайна жінка в 34, яка народила 2-х дітей. Я соромилася свого тіла багато років, і ось настав той момент, коли хочеться похвалити себе! Ще є до чого прагнути, є куди рости", - написала вона.
Тим часом, коментатори вирішили, що хвалитися там нічим. Вони критикують її фігуру, поведінку та образ.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.
А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.
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Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
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