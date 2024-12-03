Зняла одяг: зрадниця Тодоренко щосили бореться за популярність

Регіна намагається залишатися популярною всіма можливими способами.

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Регіна Тодоренко користується нагодою/ колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Коротко:

Навіщо роздяглася Тодоренко

Як це виглядає

Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, похизувалася своїм тілом, одягнувши спідню білизну.

На своїй сторінці в Instagram, Тодоренко показала результати своїх походів до спортзалу. Одягнувши спортивну спідню білизну відомого бренду, ведуча покрутилася перед камерою, демонструючи біцепси і живіт.

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"Звичайна жінка в 34, яка народила 2-х дітей. Я соромилася свого тіла багато років, і ось настав той момент, коли хочеться похвалити себе! Ще є до чого прагнути, є куди рости", - написала вона.

Тим часом, коментатори вирішили, що хвалитися там нічим. Вони критикують її фігуру, поведінку та образ.

Тодоренко відчайдушно бореться за популярність / Фото Instagram/reginatodorenko

Коментатори не в захваті від поведінки Регіни / Скріншот Instagram/reginatodorenko

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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