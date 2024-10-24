Убили разом із дружиною: у Баку жорстоко розправилися з актором російського театру і кіно

Артист жив разом зі своєю дружиною. Обом було понад 80 років.

https://glavred.net/stars/ubili-vmeste-s-zhenoy-v-baku-zhestoko-raspravilis-s-akterom-russkogo-teatra-i-kino-10608257.html Посилання скопійоване

У Баку вбили популярного актора / Колаж Главред, фото Стархіт

У Баку невідомі скоїли жорстокий злочин.

Як пише російське ЗМІ "Кінократія", колишнього актора Азербайджанського державного академічного російського драматичного театру 85-річного Йосипа Ткача та його 80-річну дружину Людмилу Ткач, вбили невідомі.

Літнє подружжя було з особливою жорстокістю вбито 22 жовтня.

відео дня

Пізніше було затримано підозрюваного у скоєнні злочину - 51-річного Іслама Хадієва. Він не діяв наодинці, а входив до складу злочинного угруповання - його подільників зараз шукають співробітники карного розшуку Насимінського району азербайджанської столиці.

За попередніми даними, вбивство мало корисливий характер. На тілах загиблих виявлено численні колото-різані рани і сліди від ударів тупим предметом.

До слова, Йосип Ткач був актором Азербайджанського академічного російського драмтеатру. На його рахунку лише два кінопроекти - знятий у Росії "Граф Крестовський" і азербайджанський "Занепокоєння". Його дружина в минулому працювала вчителем в одній зі шкіл Баку.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо про те, що помер автор хіта "Ягода малина" - співак В'ячеслав Добринін. Смерть артиста підтвердила його дружина. Йому було 78 років.

Також пішов із життя американський актор кіно і дубляжу, відомий своїм глибоким голосом, Джеймс Ерл Джонс, який став популярним, як голос Муфаси в мультику "Король Лев" і Дарта Вейдера в кінофраншизі "Зоряні війни".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред