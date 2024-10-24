Убили разом із дружиною: у Баку жорстоко розправилися з актором російського театру і кіно

У Баку невідомі скоїли жорстокий злочин.
Як пише російське ЗМІ "Кінократія", колишнього актора Азербайджанського державного академічного російського драматичного театру 85-річного Йосипа Ткача та його 80-річну дружину Людмилу Ткач, вбили невідомі.
Літнє подружжя було з особливою жорстокістю вбито 22 жовтня.
Пізніше було затримано підозрюваного у скоєнні злочину - 51-річного Іслама Хадієва. Він не діяв наодинці, а входив до складу злочинного угруповання - його подільників зараз шукають співробітники карного розшуку Насимінського району азербайджанської столиці.
За попередніми даними, вбивство мало корисливий характер. На тілах загиблих виявлено численні колото-різані рани і сліди від ударів тупим предметом.
До слова, Йосип Ткач був актором Азербайджанського академічного російського драмтеатру. На його рахунку лише два кінопроекти - знятий у Росії "Граф Крестовський" і азербайджанський "Занепокоєння". Його дружина в минулому працювала вчителем в одній зі шкіл Баку.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше стало відомо про те, що помер автор хіта "Ягода малина" - співак В'ячеслав Добринін. Смерть артиста підтвердила його дружина. Йому було 78 років.
Також пішов із життя американський актор кіно і дубляжу, відомий своїм глибоким голосом, Джеймс Ерл Джонс, який став популярним, як голос Муфаси в мультику "Король Лев" і Дарта Вейдера в кінофраншизі "Зоряні війни".
Вас також може зацікавити:
- Помер "Дарт Вейдер" і "Муфаса" - актор Джеймс Ерл Джонс
- Відомий український актор опинився в епіцентрі землетрусу
- Костянтина Хабенського екстрено госпіталізували - перший коментар актора
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред