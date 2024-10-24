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Убили разом із дружиною: у Баку жорстоко розправилися з актором російського театру і кіно

Олена Кюпелі
24 жовтня 2024, 17:48
1557
Артист жив разом зі своєю дружиною. Обом було понад 80 років.
У Баку вбили популярного актора
У Баку вбили популярного актора / Колаж Главред, фото Стархіт

У Баку невідомі скоїли жорстокий злочин.

Як пише російське ЗМІ "Кінократія", колишнього актора Азербайджанського державного академічного російського драматичного театру 85-річного Йосипа Ткача та його 80-річну дружину Людмилу Ткач, вбили невідомі.

Літнє подружжя було з особливою жорстокістю вбито 22 жовтня.

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Пізніше було затримано підозрюваного у скоєнні злочину - 51-річного Іслама Хадієва. Він не діяв наодинці, а входив до складу злочинного угруповання - його подільників зараз шукають співробітники карного розшуку Насимінського району азербайджанської столиці.

За попередніми даними, вбивство мало корисливий характер. На тілах загиблих виявлено численні колото-різані рани і сліди від ударів тупим предметом.

До слова, Йосип Ткач був актором Азербайджанського академічного російського драмтеатру. На його рахунку лише два кінопроекти - знятий у Росії "Граф Крестовський" і азербайджанський "Занепокоєння". Його дружина в минулому працювала вчителем в одній зі шкіл Баку.

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Раніше стало відомо про те, що помер автор хіта "Ягода малина" - співак В'ячеслав Добринін. Смерть артиста підтвердила його дружина. Йому було 78 років.

Також пішов із життя американський актор кіно і дубляжу, відомий своїм глибоким голосом, Джеймс Ерл Джонс, який став популярним, як голос Муфаси в мультику "Король Лев" і Дарта Вейдера в кінофраншизі "Зоряні війни".

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