У Росії помер 57-річний актор, зірка серіалів

Ви дізнаєтеся:
- Від чого помер Олег Бойко
- У яких фільмах він знімався
У Росії помер 57-річний актор, зірка багатьох серіалів Олег Бойко.
Як пише пропагандистське видання Стархіт, у актора невдало пройшла операція на серці.
"У нього була невдала операція на серці, ставили шунт. Близько місяця він був у реанімації лікарні 67", - розповіла сестра актора.
На рахунку Олега Бойка понад 50 робіт у кіно і серіалах, серед них - ролі в таких проектах, як "Скліфосовський", "Червона зона", "Балабол", "Інтерни", "Мент в законі" і навіть "Моя прекрасна няня" - у цьому серіалі актор зіграв маніяка, який втік за Жанною Аркадіївною.
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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, акторка Олівія Гассі, яка домоглася міжнародної популярності в підлітковому віці завдяки своїй ролі в гучній екранізації "Ромео і Джульєтти" 1968 року, померла у віці 73 років.
Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті помер автор хіта "Ягода малина" - співак В'ячеслав Добринін. Смерть артиста підтвердила його дружина. Йому було 78 років.
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