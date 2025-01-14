Померла Барбара: у мережі написали про смерть популярної польскої актриси

Коротко:
- У Польщі повідомили про смерть акторки
- У яких фільмах вона знімалася
У Польщі повідомили про те, що померла популярна польська актриса Барбара Рильська.
Як повідомило видання Onet, Барбара Рильська померла у віці 89 років. Як зазначила Асоціація польських акторів театру, сумну новину підтвердили Кшиштоф Шустер, президент Асоціації акторів польської сцени, і Магдалена Залевська з театру "Квадрат", з яким актриса була пов'язана наприкінці життя.
Артистизм Барбари Рильської відомий широкому загалу. Шанувальники старшого віку, можливо, пам'ятають її за радіопрограмою "Післяобіднє чаювання біля мікрофону", яку транслювали, зокрема, у програмі I Польського радіо.
Барбара Рильська знялася в багатьох фільмах, зокрема в культовому "Особливо небезпечний, розшукується". Вона також з'являлася у відомих серіалах, наприклад, "Мешканці" і "Прийомна сім'я".
До речі, в мережі з'явилася інформація про те, що померла інша актриса, яка відома російськомовній публіці за фільмом "Іронія долі або з легким паром". Однак виявилося, що актрис просто переплутали.
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Нагадаємо, акторка Олівія Гассі, яка домоглася міжнародної популярності в підлітковому віці завдяки своїй ролі в гучній екранізації "Ромео і Джульєтти" 1968 року, померла у віці 73 років.
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