Добровольська грала в МХАТ імені М. Горького, театрі-студії під керівництвом Олега Табакова.

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Померла російська актриса Євгенія Добровольська / Колаж Главред, фото РосЗМІ

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Від чого померла Євгенія Добровольська

На яку хворобу хворіла актриса

У Росії від ускладнень від онкологічного захворювання померла популярна російська актриса театру і кіно, народна артистка Росії Євгенія Добровольська.

Повідомляється, що в актриси сталася гостра серцева недостатність.

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Як повідомив МХТ імені Чехова, Добровольській було 60 років. Про її смерть . У театрі додали, що в останній рік вона "боролася з важкою хворобою", але "за всієї жаги до життя та впертості духу фізичні сили виявилися скінченними".

"Провідна актриса Художнього театру, яка за 33 роки зіграла на його сцені десятки головних ролей. Наша Женя, нескінченно талановита і безстрашна і настільки ж нескінченно така, що сумнівається, непередбачувана, гранично щира, справжня завжди і в усьому", - йдеться в повідомленні.

Добровольська грала в МХАТ імені М. Горького, театрі-студії під керівництвом Олега Табакова, театрі-студії "Современник-2", а з 1991 року служила в МХТ імені Чехова. Вона знялася в безлічі фільмів і серіалів, серед яких стрічки "Механічна сюїта", "Клітка для канарок", "Криза середнього віку", "32 грудня", "Поки не випав сніг", "Іронія долі. Продовження", а також серіал "Королева Марго".

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Нагадаємо, акторка Олівія Гассі, яка домоглася міжнародної популярності в підлітковому віці завдяки своїй ролі в гучній екранізації "Ромео і Джульєтти" 1968 року, померла у віці 73 років.

Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті помер автор хіта "Ягода малина" - співак В'ячеслав Добринін. Смерть артиста підтвердила його дружина. Йому було 78 років.

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Хто така Євгенія Добровольська Євгенія Добровольська - російська актриса театру і кіно. Вона народилася 26 грудня 1964 року в Москві. У 1998 році Добровольській було присвоєно звання заслуженої артистки РФ, у 2005-му - народної артистки. Вона отримувала призи за найкращу жіночу роль на фестивалях у Польщі, Одесі, Бердянську. У 2008 році Добровольська отримала премію "Золотий орел" за найкращу жіночу роль у фільмі "Артистка".

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