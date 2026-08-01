Російська блогерка, яка хворіє на рак, може потрапити до колонії

У терористичній Росії триває публічне покарання російської блогерки.

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Хвора на рак Лерчек отримала вирок / Колаж "Главред", фото "ЕГ"

Коротко:

Який вирок винесли Лерчек

Що їй ще заборонили

Гагарінський районний суд терористичної Москви виніс вирок російській блогерці Валерії Чекаліній, яка хворіє на рак.

Жінку, яка хворіє на рак шлунка 4-ї стадії, визнали винною в незаконному виведенні грошей за кордон. Крім того, Лерчек тепер доведеться сплатити величезний штраф, який у цих реаліях виглядає просто непосильним.

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Блогерка Лерчек тяжко хвора / Скріншот Instagram/ler_chek

Тепер Чекаліній загрожують серйозні наслідки. Згідно з постановою суду, Лерчек повинна виплатити терористичній державі астрономічну суму в 765 мільйонів рублів, але при цьому вона більше не має права займатися просуванням свого бренду протягом трьох років.

Що сталося з Лерчек

Зазначимо, що російська блогерка Лерчек страждає від четвертої стадії раку шлунка з метастазами в ноги, легені, мозок. Дівчина перебувала під домашнім арештом і не змогла вчасно пройти обстеження.

Зараз Валерія Чекаліна проходить курси променевої та хіміотерапії. Лікарі не дають позитивних прогнозів, а стан ведучої поступово погіршується.

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Про особу: Лерчек Лерчек - (Валерія Чекаліна) - популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

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