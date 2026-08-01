Коротко:
- Який вирок винесли Лерчек
- Що їй ще заборонили
Гагарінський районний суд терористичної Москви виніс вирок російській блогерці Валерії Чекаліній, яка хворіє на рак.
Жінку, яка хворіє на рак шлунка 4-ї стадії, визнали винною в незаконному виведенні грошей за кордон. Крім того, Лерчек тепер доведеться сплатити величезний штраф, який у цих реаліях виглядає просто непосильним.
Тепер Чекаліній загрожують серйозні наслідки. Згідно з постановою суду, Лерчек повинна виплатити терористичній державі астрономічну суму в 765 мільйонів рублів, але при цьому вона більше не має права займатися просуванням свого бренду протягом трьох років.
Що сталося з Лерчек
Зазначимо, що російська блогерка Лерчек страждає від четвертої стадії раку шлунка з метастазами в ноги, легені, мозок. Дівчина перебувала під домашнім арештом і не змогла вчасно пройти обстеження.
Зараз Валерія Чекаліна проходить курси променевої та хіміотерапії. Лікарі не дають позитивних прогнозів, а стан ведучої поступово погіршується.
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Про особу: Лерчек
Лерчек - (Валерія Чекаліна) - популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.
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