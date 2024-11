Пішла легенда: помер продюсер і аранжувальник Френка Сінатри та Майкла Джексона

Ім'я Квінсі Джонса було вписано в історію музики та мало величезну вагу протягом останніх 70 років.

Помер Квінсі Джонс - легендарний музикант і продюсер / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Квінсі Джонсу був 91 рік

Сім'я не розголошує причину смерті артиста

Квінсі Джонс став "хрещеним батьком" і надійною опорою для багатьох музикантів зі світовим ім'ям

Уночі 3 листопада 2024 року помер Квінсі Джонс - музикант, композитор, аранжувальник і продюсер, якого ще за життя називали "музичним гігантом". Йому був 91 рік.

Джонс мирно відійшов в інший світ у своєму будинку в Лос-Анджелесі в оточенні близьких. Про це повідомив його прессекретар Арнольд Робінсон від імені сім'ї артиста.

"Сьогодні з наповненим, але розбитим серцем ми мусимо поділитися новиною про смерть нашого батька і брата Квінсі Джонса. І хоча це неймовірна втрата для нашої родини, ми святкуємо велике життя, яке він прожив, і знаємо, що ніколи не буде іншого такого, як він", - цитує Робінсона видання The Hollywood Reporter.

Причина смерті Квінсі Джонса не розголошується. Відомо, що 1974 року артист пережив дві аневризми головного мозку всупереч невтішним прогнозам лікарів.

Квінсі Джонс в юності грав на трубі з самим Реєм Чарльзом, і писав для нього пісні. Писав музику для таких фільмів, як "Золото Маккенни" (1969), "Квітка кактуса" (1969) тощо. Разом зі Стівеном Спілбергом був продюсером фільму "Барва пурпурова", що дав поштовх кар'єрам Опри Вінфрі та Вупі Голдберг. Був аранжувальником у Френка Сінатри, Елли Фіцджеральд, Пеггі Лі та Діни Вашингтон, і продюсером легендарного альбому Майкла Джексона "Thriller", а також його знаменитого хіта "We Are the World".

Хто такий Квінсі Джонс? Квінсі Джонс - американський композитор, аранжувальник, музичний продюсер і трубач. Лауреат 27 премій "Греммі" (79 номінацій), включно з нагородою Grammy Legend Award, продюсер найбільш продаваного альбому в історії "Thriller" Майкла Джексона. Входить до списку людей, які отримали "Оскар", "Еммі", "Греммі" і "Тоні", повідомляє Вікіпедія.

