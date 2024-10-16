Мати Марії Шукшиної обдурила свою матір, яка нескінченно хворіє.

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Путіністка Шукшина технічно обдурила свою матір / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Lenta.ru

Мати путіністки Марії Шукшиної, яка всіляко підтримує терориста-Путіна і військове вторгнення Росії в Україну, акторка Лідія Федосєєва-Шукшина, продовжує серйозно хворіти.

За даними російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, стан жінки погіршився - вона скаржиться на провали в пам'яті та непритомність, які почастішали після інсульту. До того ж у вересні 86-річна народна артистка вдарилася головою, коли впала у себе вдома, втративши свідомість.

Після падіння, мати путіністки звернулася до лікарів і поскаржилася на погану пам'ять, слабкість у ногах і труднощі під час ходьби.

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Минулого року жінка перенесла інсульт і операцію зі встановлення електрокардіостимулятора. Зараз практично не може ходити через сильний біль у колінах і потребує догляду та сторонньої допомоги.

До слова, сама артистка обдурила свою матір і позбавила її спадщини.

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Нагадаємо, раніше Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.

Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.

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