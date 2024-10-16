Мати путіністки Марії Шукшиної, яка всіляко підтримує терориста-Путіна і військове вторгнення Росії в Україну, акторка Лідія Федосєєва-Шукшина, продовжує серйозно хворіти.
За даними російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, стан жінки погіршився - вона скаржиться на провали в пам'яті та непритомність, які почастішали після інсульту. До того ж у вересні 86-річна народна артистка вдарилася головою, коли впала у себе вдома, втративши свідомість.
Після падіння, мати путіністки звернулася до лікарів і поскаржилася на погану пам'ять, слабкість у ногах і труднощі під час ходьби.
Минулого року жінка перенесла інсульт і операцію зі встановлення електрокардіостимулятора. Зараз практично не може ходити через сильний біль у колінах і потребує догляду та сторонньої допомоги.
До слова, сама артистка обдурила свою матір і позбавила її спадщини.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.
Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.
Вас також може зацікавити:
- Федосєєва-Шукшина в реанімації - актрису розбив інсульт
- Матері путіністки Шукшиної різко стало гірше
- Дочка-Халк путіністки Шукшиної зганьбила "родовід" вбранням
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред